Мутанты Чернобыля. Найдены черви, устойчивые к радиации: они помогут в лечении рака

Исследователи не обнаружили признаков генетического повреждения, вызванного воздействием радиации, у чернобыльских червей.

В апреле 1986 года произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции, превративший окружающий регион в самый радиоактивный ландшафт, который когда-либо располагался на нашей планете. С тех пор прошло почти 40 лет, однако высокий уровень радиации все еще сохраняется, пишет New Atlas.

В этом районе давно не живут люди, однако для исследователей он стал чрезвычайно полезным. Предыдущие работы ученых уже показали, что животные, обитающие в радиусе 30 км от электростанции в так называемой Чернобыльской зоне отчуждения, физически и генетически отличаются от своих собратьев в других частях Чернобыльской зоны отчуждения.

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В новом исследовании команда из Нью-Йоркского университета сосредоточилась на изучении микроскопических червей, подвергшихся почти 40-летнему воздействии высокой радиации после взрыва на атомной электростанции. Любопытным оказалось то, что ученые не смогли обнаружить признаков генетического повреждения, вызванного этим воздействием. Авторы исследования полагают, что в дальнейшем их результаты могут помочь в исследованиях рака.

По словам ведущего автора исследования Софии Тинтори, Чернобыль стал трагедией непостижимого масштаба, однако ученые до сих пор не понимают последствия катастрофы для местной флоры и фауны. Чтобы узнать об этом немного больше, команда сосредоточилась на изучении нематод — крошечных червей с простыми геномами и быстрым размножением, что делает их полезными для понимания основных биологических явлений.

Соавтор исследования Мэтью Рокман отмечает, что нематоды живут повсюду и их жизненный цикл быстрый, а потому они проходят через десятки поколений эволюции, в то время как типичное позвоночное все еще находится в самом начале эволюции.

Чернобыльская зона отчуждения с точками, обозначающими места сбора червей и уровень радиации на каждом участке Фото: NYU

Команда вооружилась счетчиками Гейгера и средствами индивидуальной защиты и собрала сотни нематод в местах по всей Зоне отчуждения, подвергшихся воздействию разных уровней радиации. После этого образцы были доставлены обратно в Нью-Йоркский университет, где были заморожены, а затем изучены.

Рокман отмечает, что таким образом они с коллегами криоконсервировали червей, чтобы изучить позже. Таким образом фактически ученые "замораживали" эволюцию в лаборатории. В своем исследовании команда сосредоточилась на одном виде нематод Oscheius Tipulae: они секвенировали геном 15 червей из Чернобыля и сравнили их с геномами червей из других мест. Любопытно, но ученые так и не смогли обнаружить у чернобыльских червей радиационные повреждения.

Тинтори отмечает, что такие результаты вовсе не значат, что Чернобыль безопасен, они указывают на то, что нематоды оказались значительно выносливее, чем считалось ранее. Авторы исследования считают, что их результаты дают представление о том, как восстановление ДНК может различаться у разных людей. В результате ученые смогут лучше понять естественные изменения, наблюдаемые у людей.

Команда также отмечает, что их работа играет важное значение для исследований рака, связанных с тем, почему у некоторых людей с генетической предрасположенностью к этому заболеванию оно развивается, а у других нет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые проследили эволюцию лягушек в Чернобыльской зоне.