На Землю летит огромный кусок мусора с МКС: точное место падения неизвестно

Ученые говорят, что на выходных на Землю упадет грузовой поддон массой 2,9 тонны.

В эти выходные на Землю упадет грузовой поддон массой 2,9 тонны, который использовался в критически важной миссии на Международной космической станции, пишет Gizmodo.

Поддон, который был выброшен с МКС в марте 2021 года рукой-манипулятором Canadarm2, вскоре сгорит в атмосфере Земли. Три года назад он выполнил свою задачу в рамках крупного проекта по замене батарей на станции.

"Ожидается, что поддон не сгорит полностью в атмосфере – около полтонны фрагментов, вероятно упадут на поверхность Земли", — говорит астроном Гарвард-Смитсоновского института Джонатан Макдауэлл.

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Таким будет конец пути для самого тяжелого мусора с борта МКС, который все это время постепенно падал на Землю. По словам астронома, поддон войдет в атмосферу Земли 9 марта. Точное место падения неизвестно.

Поддон стал самым крупным объектом, который когда-либо выбрасывали с МКС. Когда поддон был выброшен с борта станции, он находился на высоте примерно 427 км над поверхностью Земли.

Путешествие такого крупного куска мусора началось с миссии по модернизации энергосистемы МКС.

В мае 2020 года японский грузовой корабль пришвартовался к МКС, доставив туда поддон с оборудованием, чей размер был сравним с внедорожник. Астронавты на МКС должны были заменить старые никель-водородные батареи на новые, более эффективные литий-ионные батареи.

В первоначальный план бесконтрольная утилизация не входила в первоначальный план миссии. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за срыва графика выхода в открытый космос после неудачного запуска ракеты "Союз" в 2018 году

Такие неполадки привели к отставанию в утилизации ненужного оборудования. Обычно старые батареи помещаются внутрь грузовых кораблей, а после отбрасываются прямиком в атмосфере, где полностью сгорают.

Но в конце 2018 года грузовой корабль улетел без этого аккумуляторного поддона из-за переноса выходов в открытый космос. Тогда миссия по замене батареи продолжалась, поэтому было принято решение выбросить поддон самостоятельно, с борта МКС.

Напомним, 100 спутников Starlink выведут из строя, и климатологи страшатся этого. Исследователи отмечают, что до сих пор неизвестно, какое влияние сгорающие в земной атмосфере спутники могут оказать на климат планеты.