Новая угроза для Земли. 100 спутников Starlink выведут из строя, и климатологи страшатся этого

Исследователи отмечают, что до сих пор неизвестно, какое влияние сгорающие в земной атмосфере спутники могут оказать на климат планеты.

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Компания SpaceX Илона Маска обнаружила конструктивный недостаток, который может привести к выходу из строя спутников Starlink: в результате руководство компании планирует в течение полугода избавиться от 100 спутников. Чтобы избавить космические корабли от угрозы, SpaceX планирует "свести" спутники с орбиты, чтобы они сгорели в атмосфере Земли. Увы, климатологи не в восторге от такого плана, пишет Space.

По словам старшего научного сотрудника Даремского университета Фионы Томсон, основная проблема заключается в том, что ученые не знают, какое влияние миллионов частиц космических спутников в атмосфере Земли может оказать на климат планеты. Более того, ученые-атмосферики обеспокоены тем, что такой "провал космического сектора" приведет лишь к усугублению климатического кризиса.

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Одна исследовательская команда недавно обнаружила потенциальные разрушающие озон металлы с космических кораблей в стратосфере — атмосферном слое, где формируются озоновые слои. В то же время относительно "низкая околоземная орбита", где находятся спутники, контролирующие экосистемы нашей планеты, становится чрезвычайно перегруженной: только у Starlink на орбите находится более 5000 космических аппаратов.

В результате ученые пришли к выводу, что "уборка мусора" является приоритетом для космического сектора. В то же время недавно запущенные космические аппараты также должны быть убраны с орбиты в течение 25 лет одним из двух путей:

перемещением вверх, в так называемую "кладбищенскую орбиту";

перемещением вниз, спуска в атмосферу Земли.

Спутники на более низкой орбите обычно проектируются так, чтобы использовать оставшееся топливо и силу притяжения Земли для повторного входа в атмосферу. При контролируемом входе в атмосферу космический корабль входит в атмосферу в заранее установленное время и приземляется в самой отдаленной части, также известно как "кладбище космических кораблей" или точка Немо. Однако в случае неконтролируемого входа в атмосферу космические аппараты подвергаются естественной гибели — сгорают в земной атмосфере.

Отметим, что NASA и Европейское космическое агентство продвигают эту форму утилизации как часть философии дизайна, называемой "проектирование ради гибели". В то же время климатологи не в восторге от такого плана.

Влияние на озоновый слой

Опасения ученых, изучающих атмосферный климат, основаны на 40-летних исследованиях причин образования озоновых дыр над южным и северным полюсами. Особенно широко они наблюдались в 1980-х годах.

Уже известно, что потеря озона, как правило, вызвана искусственными промышленными газами в сочетании с естественными и очень высотными полярными стратосферными облаками или перламутровыми облаками. Поверхности этих эфирных облаков действуют как катализаторы, превращая безвредные химические вещества в более активные формы, способные быстро разрушать озон.

По словам соавтора нового исследования, ученого-атмосферика из Университета Пердью Дэна Чикзо, основное опасение заключается в том, что новые частицы космических кораблей в земной атмосфере могут помочь в формировании этих облаков, что приведет к еще большей потере озона. И это в то время, как атмосфера Земли только начала восстанавливаться.

Еще большие опасения вызывает то, что всего несколько новых частиц могут создать больше подобных типов полярных облаков, причем как в верхних, так и в нижних слоях атмосферы, где формируются перистые облака. Отметим, что эти облака, как правило, пропускают солнечное тепло, а затем задерживают его на выходе — простыми словами, большое количество перистых облаков может привести к потенциальному увеличению нагрева планеты.

Чикзо также отмечает, что неофициальные данные уже показывают, что высотные облака над полюсами меняются, однако ученые пока не понимают, чем вызваны эти изменения.

Что делать дальше?

Ученые настаивают, что потребуются дополнительные исследования, основанные на предыдущих работах атмосфериков, строителей космических кораблей и астрофизиков, которые проводились, но не были достаточно строгими и сфокусированными, чтобы прийти к конкретным решениям.

Некоторые астрофизики утверждают, что частицы оксида алюминия (оксида алюминия) с космического корабля вызовут химические реакции в атмосфере, которые, вероятно, спровоцируют разрушение озона. Однако научных доказательств все еще не достаточно, а потому ученые настаивают, на осторожности и необходимости дополнительных исследований.

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