Генеалогическое древо ДНК Индии: ученые выяснили, где находится "родина" индийцев

Ученые провели невероятно масштабное исследование ДНК, чтобы восполнить пробел в понимании происхождения человека.

Индия — самая густонаселенная страна в мире, однако долгое время она оставалась за пределами генетических исследований. В результате возник огромный пробел в нашем понимании происхождения человека и понимании генетического разнообразия нашего вида в целом, пишет Science Alert.

В новом исследовании команда из Калифорнийского университета в Беркли под руководством популяционного генетика Элиз Кердонкафф решили исправить ситуацию. В ходе своей работы ученые погрузились на 50 000 лет в прошлое путем анализа тысяч геномов и попытались восполнить этот пробел — в результате им удалось обнаружить несколько любопытных моментов.

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В общей сложности Кедонкафф с коллегами секвенировали ДНК 2762 человек из Индии. Образцы были взяты у людей из большинства географических районов, как в сельской, так и в городской местности, носителей всех основных языков, племенных и кастовых групп. В результате ученым удалось получить подробное представление об истории населения Индии.

Предыдущее подобное исследование показало, что индийцы происходят от трех основных групп предков:

потомков древних иранских земледельцев, прибывших на Индийский субконтинент где-то между 4700 и 3000 годами до нашей эры;

пастухов из евразийского степного региона, переселившихся в Индию после 3000 г. до н. э.;

коренных южно-азиатских охотников-собирателей, которые жили там гораздо дольше.

В новом исследовании ученые обнаружили, что происхождение этих трех групп сильно разнится среди современного населения Индии, но при этом некоторые закономерности все же прослеживались. Например, доля людей, связанных с коренными охотниками-собирателями, была самой высокой на юге и самой низкой на севере, а также в некоторых языковых и кастовых группах.

Далее ученые смоделировали, как древняя ДНК групп, связанных с Ираном, могла положить начало геномным последовательностям современного населения. Результаты показывают, что наиболее вероятным сценарием был приток фермеров из Саразма — древнего сельскохозяйственного центра на территории современного Таджикистана.

Результаты команды также показывают, что современные индийцы на 1-2% происходят от архаичных гоминидов, неандертальцев и денисовцев, аналогично американцам и европейцам. Однако было и нечто удивительное: анализ геномов показал гораздо более широкое разнообразие генов неандертальцев и денисовцев в сравнении с другими популяциями.

Кердонкафф отмечает, поразительным кажется, что 90,7% последовательностей неандертальцев во всем мире встречается именно в Индии, а также около 51% последовательностей денисовцев уникальны для этого региона.

Что касается того, откуда произошли индейцы, авторы исследования обнаружили, что большая часть генетических вариаций населения современной Индии связана с единственной крупной миграцией из Африки, произошедшей около 50 000 лет назад. При этом более ранние миграции из Африки, вероятно, не принесли большое количество генетического материала в современное население.

Ранее Фокус писал о том, что уникальность ДНК современного человека составляет всего 1,5%.