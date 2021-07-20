Уникальность ДНК современного человека составляет всего 1,5% - ученые

Экспертам удалось это выяснить с помощью алгоритма SARGE, в ходе которого они проанализировали ДНК неандертальцев и денисовцев, а также 279 современных людей со всего мира.

Ученые уже давно задаются вопросом о том, какая часть нашего генома принадлежит исключительно Homo sapiens. Новое исследование показало, что это число может составлять всего 1,5 %, а остальное приходится на наших древних родственников, таких как неандертальцы и денисовцы, пишет Science Alert.

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Выяснить, что принадлежит нам, а что досталось от наших древних родственников — задача не из легких. Но как определить, какие аллели являются результатом скрещивания (или помесью), например, неандертальцев и Homo sapiens, а какие были переданы обоим видам от общего предка?

Команда решила создать систему, которая могла бы идентифицировать как скрещивание, так и общее наследование, что помогло бы определить, какие области генома принадлежат исключительно Homo sapiens.

Так они создали алгоритм под названием SARGE — Speedy Ancestral Recombination Graph Estimator, чтобы отобразить, как наши гены переплетались во времени и видах, разделяясь и соединяясь вместе в разных точках, используя так называемые графики рекомбинации предков.

С помощью алгоритма исследователи проанализировали ДНК, которую выделили из окаменелых останков вымерших неандертальцев и денисовцев, а также у 279 современных людей со всего мира.

Оказалось, что уникальными для современных Homo sapiens являются от 1,5 до 7 % генома. В этой истинно человеческой части ДНК находятся гены, которые связаны с развитием нервной системы и функциями мозга. Эти адаптивные изменения произошли за последние 600 тысяч лет.

Стоит отметить, что 1,5-7 % — это довольно большой диапазон, и команда считает, что в будущем они могут сделать его более конкретным с помощью большего количества геномов и дополнительных исследований.

"Очень заманчиво предположить, что один или несколько из этих импульсов имели то же самое, что и удивительное социальное поведение людей, в значительной степени опосредованное нашим экспертным контролем над речью и языком", — заключил Ричард Грин, палеогенетик из Калифорнийского университета в Санта-Крузе.