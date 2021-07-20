Унікальність ДНК сучасної людини становить усього 1,5% — вчені

Експертам вдалося це з'ясувати за допомогою алгоритму SARGE, під час якого вони проаналізували ДНК неандертальців і денисовців, а також 279 сучасних людей з усього світу.

Учені вже давно задаються питанням про те, яка частина нашого геному належить виключно Homo sapiens. Нове дослідження показало, що це число може становити всього 1,5%, а решта припадає на наших древніх родичів, таких як неандертальці та денисовці, пише Science Alert.

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З'ясувати, що належить нам, а що дісталося від наших древніх родичів — завдання не з легких. Але як визначити, які алелі є результатом схрещування (або сумішшю), наприклад, неандертальців і Homo sapiens, а які були передані обом видам від спільного предка?

Команда вирішила створити систему, яка могла б ідентифікувати як схрещування, так і загальне спадкування, що допомогло б визначити, які частини генома належать виключно Homo sapiens.

Так вони створили алгоритм під назвою SARGE — Speedy Ancestral Recombination Graph Estimator, щоб відобразити, як наші гени перепліталися в часі та видах, розділяючись і з'єднуючись разом у різних точках, використовуючи так звані графіки рекомбінації предків.

За допомогою алгоритму дослідники проаналізували ДНК, яку виділили зі скам'янілих решток вимерлих неандертальців і денисовців, а також у 279 сучасних людей з усього світу.

Зʼясувалося, що унікальними для сучасних Homo sapiens є від 1,5 до 7% генома. У цій істинно людській частині ДНК знаходяться гени, які пов'язані з розвитком нервової системи та функціями мозку. Ці адаптивні зміни відбулися за останні 600 тисяч років.

Варто зазначити, що 1,5-7% — це досить великий діапазон, і команда вважає, що в майбутньому вони можуть зробити його більш конкретним за допомогою більшої кількості геномів і додаткових досліджень.

"Дуже цікаво припустити, що один або декілька з цих імпульсів мали те ж саме, що й дивовижна соціальна поведінка людей, значною мірою опосередкована нашим експертним контролем над промовою і мовою", — підсумував Річард Грін, палеогенетик із Каліфорнійського університету в Санта-Крузі.