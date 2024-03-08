Подарок Земли. Огромный резервуар редкого газа найден в недрах планеты: насколько его хватит

Исследователи заявили об обнаружении гигантского подземного резервуара гелия — в данный момент сложно точно назвать его объем, расчеты все еще продолжаются.

Гелий — бесцветный газ без запаха и вкуса, добываемый из недр планеты вместе с другими природными газами. Он является вторым по распространенности газом во Вселенной, однако на нашей планете его чрезвычайно мало, и он образуется лишь в результате ядерного синтеза и радиоактивного распада урана и тория, пишет Live Science.

В то же время гелий пользуется большим спросом, и не только для надувания воздушных шаров. Его также используют в качестве важнейшего охлаждающего компонента в ракетах, ядерных реакторах, сверхпроводниках и медицинском диагностическом оборудовании, например, аппаратах магнитно-резонансной томографии.

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Теперь исследователи заявили о том, что обнаружили большой газовый резервуар с чрезвычайно высокими концентрациями гелия, предполагается, что он может значительно увеличить истощающиеся мировые запасы в Железном хребте Миннесоты. Также предполагается, что это месторождение может стать самым большим запасом гелия в Северной Америке.

У компании по разведке ресурсов Pulsar Helium Inc. Есть буровая установка, расположенная недалеко от Бэббита в районе добычи железной руды, также известном как Айрон-Рейндж, простирающийся на 280 км через северную Миннесоту. В заявлении значится, что буровая установка впервые вышла на поверхность в начале февраля 2024 года, а открытие источника произошло чуть более трех недель спустя, когда бур достиг 670 метров — это произошло утром 28 февраля.

По словам президента и генерального директора компании Томаса Абрахама-Джеймса, это открытие является "выдающимся результатом" и важным днем для исследования гелия. В то же время открытым остается вопрос, сможет ли объект поддерживать полнофункциональную экстракционную установку и поставлять большие количества гелия.

Исследователи отмечают, что эти факторы зависят от размера резервуара, оценка которого все еще продолжается. Однако ученые полагают, что это открытие может стать одной из самых значительных в мире благодаря очень высоким концентрациям гелия.

По данным Американского химического общества, чтобы его можно было рассматривать для коммерческой добычи, концентрация гелия в природном газе должна быть выше 0,3%. В то же время в новом месторождении на глубине от 530 до 670 метров концентрация гелия составляет 12,4%.

Отметим, что растущий спрос на гелий быстро истощает земные запасы, что заставляет компании прочесывать всю планету в поисках неиспользованных месторождений. На буровой площадке в Миннесоте запланированы дальнейшие исследования, чтобы определить, можно ли извлечь гелий, хранящийся под землей. Ожидается, что конечное решение будет принято уже в конце этого года.

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