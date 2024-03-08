Что-то разрывает земную кору под Тихим океаном на мелкие кусочки: почему это происходит

Исследователи показали, как Тихоокеанская плита разрывается на лоскуты подводных плато по всему океану.

История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет: за это время ее поверхность не единожды менялась и продолжает менять до сих пор, но это происходит чрезвычайно медленно с точки зрения человека, а потому мы едва ли можем заметить эти движения. В новом исследовании ученые уточнили давнюю модель тектоники плит, предполагающую, что океанические плиты негибкие, когда они скользят по мантии Земли, пишет SciTechDaily.

Команда из Университетов Торонто и Техаса обнаружила, что Тихоокеанская плита на самом деле покрыта крупными подводными разломами, которые буквально рвут ее на части. Результаты исследования свидетельствуют, что глубина недавно обнаруженных разломов порой достигает нескольких тысяч метров, а их длина и вовсе составляет сотни километров.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Авторы исследования считают, что причиной множественных разломов стало действие огромных сил внутри самой плиты, которые тянут ее на запад. По словам соавторов исследования научного сотрудника Эркана Гюна, профессора с кафедры наук о Земле Рассела Пискливеца и доцента кафедры физических и экологических наук Фила Херона, они обнаружили, что геологические деформации происходят внутри континентальных плит вдали от их границ. Однако ранее ученые не подозревали, то же самое происходит и с океанскими плитами.

Результаты исследования показали, что в течение миллионов лет Тихоокеанская плита, которая составляет большую часть дна океана, дрейфовала на запад и погружалась в земную мантию вдоль подводных траншей или зон субдукции, простирающихся от Японии до Новой Зеландии и Японии.

На карте желтым цветом выделены зоны Тихоокеанской плиты, которые раздвигаются погружающейся тектонической плитой вдоль Тихоокеанского огненного кольца Фото: University of Toronto

Теперь ученые показали, когда западный край плиты втягивается в мантию, он увлекает за собой остальную часть плиты, подобно скатерти, сдернутой со стола. По словам Гюна, ранее считалось, что толщина субокеанических плато толще, а значит они должны быть прочнее. Однако в реальности модели и сейсмические данные указывают на то, на самом деле все иначе: плато слабее. Если Тихоокеанская плита подобна скатерти, натянутой на стол, то плато представляют собой участки более слабой ткани, более склонной к разрыву.

Во время исследования ученые сосредоточились на изучении четырех плато в западной части океана:

Онтонг-Ява;

Шацкий;

Гесс;

Манихики.

Команда использовала суперкомпьютерные модели, а также массив существующих данных, собранных в ходе исследований коллег в период с 1970-80-х годов.

Отметим, что теория тектоники плит совершенствовалась в течение многих десятилетий различными учеными. Значительный вклад был внесен Джоном Тузо Уилсоном из Университета штата Техас, однако теория "не высечена на камне", а потому со временем и по мере усовершенствования технологий ученые находят все новые данные, меняющие наше понимание этого процесса.

Ранее Фокус писал о том, что в Тихом океане скрываются "великаны": ученые не знали об их существовании.