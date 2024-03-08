Лекарство от болезни Паркинсона, доступное каждому: тренировки смогли лечить заболевание

Наблюдая за несколькими месяцами интенсивных тренировок людей, ученые выяснили, что подобные нагрузки не просто борются с симптомами заболевания, а обращают его вспять.

Недавно ученые узнали, что высокоинтенсивные физические упражнения могут стать переломным моментом для людей с болезнью Паркинсона. При этом заболевании человек постепенно теряет контроль над своими движениями, прежде всего потому, что в мозге начинают отмирать нейроны, вырабатывающие дофамин — важнейшее химическое вещество для управления движениями. Обычные методы лечения в основном помогают справиться с симптомами, но не останавливают прогрессирование болезни. Однако данное исследование показывает, что аэробные упражнения могут не только затормозить повреждение нейронов, но и ускорить их восстановление, пишет Yale School of Medicine.

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Исследователи из Йельской школы медицины внимательно изучили 10 пациентов с ранней стадией болезни Паркинсона. Эти люди еще не потеряли значительного количества нейронов, вырабатывающих дофамин. Они приняли участие в жесткой шестимесячной программе физических упражнений и продемонстрировали улучшение состояния мозга по ее завершению. Ученые использовали современные методы визуализации, чтобы увидеть, как именно эти упражнения привели к оздоровлению дофаминергической системы — части мозга, пораженной болезнью Паркинсона. Это первое исследование, наглядно подтверждающее, что интенсивная физическая нагрузка может положительно изменить биологию мозга у людей с этим заболеванием, заявляет Суле Тиназ, доцент неврологии и один из главных исследователей..

Результаты научной работы говорят о том, что физические упражнения — это не просто что-то, что может улучшить наше самочувствие; это критически важная часть борьбы с серьезной болезнью. Исследование опирается на успех специально разработанной программы высокоинтенсивных тренировок под названием Beat Parkinson's Today. Участники тренировались в таком темпе, который поддерживал частоту сердечных сокращений, стремясь к 80-85 % от максимального показателя для своего возраста.

Полученные учеными результаты обнадеживают, но, как обычно, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы полностью понять, каким образом физические упражнения могут быть наиболее эффективно использованы для борьбы с болезнью Паркинсона. Тем не менее, это исследование является серьезным подспорьем, показывающим, что доступное и относительно недорогое занятие может оказать глубокое влияние на лечение очень серьезных болезней. Оно бросает вызов статус-кво в лечении данного заболевания и прокладывает путь дальнейшим научным работам, исследующим, как физические упражнения могут стать мощным инструментом в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями.

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