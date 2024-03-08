У самой дикой сцены "Дюны 2" есть реальный аналог на Земле: о чем речь

Исследователи рассказали несколько фактов о нашей планете, которые делают нас ближе к пустынному Арракису, чем мы могли бы предположить.

На прошлой неделе в прокат вышла вторая часть трилогии "Дюна: Часть 2". В научно-фантастическом фильме меланж (пряность) не является обычным наркотиком: это соединение вызывает привыкание и наделяет того, кто его пробует жизненной силой, долголетием и повышенной осознанностью, пишет Inverse.

Любопытно, что меланж происходит из грибковых выделений, вырабатывается гигантскими кольчатыми песчаными червями, похожими на миног, которые обитают на пустынной планете Арракис. После смешивания с водой и последующего высыхания это соединение образует специю. Во второй части также показывают "воду жизни" — галлюциногенное ярко-синее вещество, добываемое из тел мертвых детенышей песчаных червей. Это вещество чрезвычайно ядовито, однако если человеку удастся выпить его и выжить, у него разовьется способность видеть сквозь время.

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Вдохновившись второй частью "Дюны" ученые решили напомнить, что наша собственная планета полна странных существ. Конечно, нам никогда не удастся увидеть песчаного Шаи-Хулуда и обзавестись даром ясновидения, однако на Земле обитают не менее странные существа, которые, по мнению ученых, являются аналогами гигантских песчаных червей Арракиса.

Колорадская жаба (Incilius alvarius)

Эти полуводные амфибии родом из пустыни Сонора в Мексике и на юго-западе США и способны выделять густой яд, содержащий психоактивные соединения, из околоушных желез. Среди этих соединений:

буфотенин

5-метокси-N.

Известно, что яд колорадских жаб создает кратковременный интенсивный кайф, который длится около 20 минут. В исследовании 2018 года ученые изучали вдыхание испаренного яда и обнаружили, что 15 человек испытали "полный мистический опыт".

Азиатская жаба (Bufo gargarizans)

Представители этого вида встречаются в Китае и широко используются в традиционной восточной медицине, в особенности для местного анестетика чан су, в котором активным соединением является токсин буфалин.

Исследования показали, что этот токсин приводит к сужению кровеносных сосудов, повышению кровяного давления. В то же время яд вводят в небольших дозах для лечения боли в горле и учащенного сердцебиения.

Сарпа (Salema porgy)

Это вид морского леща с золотистыми полосками, который обитает в восточной части Атлантического океана у африканского побережья. Представители этого вида, как известно ученым, способны вызвать ихтиоллейнотоксикоз, если их употреблять в сыром или приготовленном виде.

Научная статья 2006 года описывает два случая, когда люди в течение 2 дней страдали невероятными галлюцинациями после того, как попробовали морского леща. Отметим, что ученым до сих пор неизвестно, какой токсин выделяют сарпы.

Красные муравьи жнецы (Pogonomyrmex californicus)

Известно, что эти муравьи вызывали галлюцинации в рамках религиозных и медицинских церемоний у коренных народов южной Калифорнии. В статье 1996 года ученые написали, что большое количество яда этих муравьев на самом деле способно изменить метаболические состояния, делающие людей уязвимыми для видений.

Исследователи также отмечают, что именно этот вид стал первым хорошо документированным этнографическим примером насекомого, выступающего галлюциногенным агентом.

Отметим, что ни один токсин из вышеописанных не сделает людей ясновидящими, а шансы, что мы когда-либо встретимся с гигантскими песчаными червями стремится к нулю. Однако исследователи уверены, что на реальной Земле живет множество не менее опасных и очаровательных существ.

Ранее Фокус писал о том, что в самых темных глубинах океана найден новый вид жутких червей.