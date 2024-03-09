Пентагон опубликовал видео с НЛО: их изучает новое управление по разрешению аномалий

Недавно был создал официальный сайт, содержащий все материалы запечатленных военными НЛО, находящихся в распоряжении Пентагона, а их исследованием уже занимается недавно созданное агентство.

Пентагон долгое время держал под строгим контролем информацию о неопознанных летающих объектах (НЛО). Но теперь секретное ведомство немного приоткрывает занавес. На своем новом сайте, посвященном НЛО, они опубликовали подборку видеороликов, демонстрирующих странные объекты в небе, которые не поддаются простому объяснению, пишет Daily Mail.

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В роликах, вызывающих недоумение многих людей, показаны всевозможные необычные воздушные явления, запечатленные военными на протяжении многих лет. Здесь можно увидеть и сферический объект, парящий возле зданий, и странный летательный аппарат в форме молочной бутылки, и известный многим НЛО "Тик-Так", замеченный военно-морскими летчиками в 2004 году. Некоторые видеоролики демонстрируют лишь мимолетные кадры запечатлевшие НЛО, в то время как другие видеоматериалы отслеживают объекты в течение длительного времени. Новое управление Пентагона по НЛО, AARO, утверждает, что некоторые из них имеют правдоподобные объяснения, например артефакты датчиков, но многие так и остаются неопознанными и представляют интерес для исследований ученых.

Одно из видео встречи военных с НЛО, официально опубликованное Пентагоном

В дополнение к множественным видеороликам AARO опубликовало данные о том, где в мире чаще всего наблюдаются НЛО, основываясь на отчетах с 1996 по 2023 год. Горячие точки возникают по всей территории США, особенно на Западном побережье, а также в других регионах, например на Ближнем Востоке. Интересно, что чаще всего сообщается о сферической форме НЛО, а не о классическом образе летающей тарелки, подаренном нам голивудом.

Хотя конкретных и подтвержденных доказательств внеземных визитов по-прежнему не существует, возросшая прозрачность Пентагона свидетельствует о том, что он серьезно относится к встречам с НЛО как к потенциальной угрозе безопасности полетов и даже национальной безопасности. Данные релизы не подтверждают и не опровергают инопланетное происхождение, но дают нам понять, что загадка НЛО вызывает значительный интерес и среди правительств многих стран мира.

Ранее Фокус писал о заявлении ученого о том, что внеземная жизнь будет обнаружена уже через 20 лет. Британский астрофизик считает, что в ближайшем будущем на планетах вне Солнечной системы будет обнаружена внеземная жизнь. Но есть один нюанс.

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