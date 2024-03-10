Голым здесь не место: когда древние люди впервые начали носить одежду

Хотя одежда древних людей и не сохранилась, так как другие артефакты, все же ученым удалось выяснить, когда впервые люди начали использовать одежду для спасения от непогоды.

Когда первые люди произошли от обезьяноподобных предков, они спустились с деревьев, начали прямо ходить и потеряли волосяной покров на своем теле. Но без этого покрова людям было нелегко спастись от непогоды и поэтому им нужна была бы одежда. Так когда же древние люди впервые начали носить одежду? Об этом пишет Live Science.

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По словам ученых, ответить на этот вопрос сложно, ведь одежда древних не сохранилась, как другие артефакты, созданные из твердых материалов. Чтобы найти ответ на вопрос о том, когда впервые люди начали носить одежду, ученые использовали такие источники, как кости со следами снятия шкур с животных и обычных вшей.

По словам Дэвида Рида из Университета штата Флорида, США, он и его команда пытались понять, какие изменения произошли эволюции вшей, которые могут быть связаны с потерей волос на теле у людей, а затем с тем, что человек начал носить одежду.

До того, как предки человека лишились волос на всем теле вши обитали везде. Изучая ДНК вшей, чтобы понять их эволюцию, ученые выяснили, что два разных типа вшей разошлись в своем развитии примерно 3 млн лет назад. Но изучение генетики людей показывает, что человек избавился от волосяного покрова только примерно 1,2 млн лет назад.

По словам Рида, одни вши обитали на голове у человека, а другие на его одежде. Изучив момент отделения вшей, обитающих на голове от вшей, обитающих на одежде, ученые пришли к выводу, что анатомически современные люди начали регулярно носить простую одежду примерно 170 000 лет назад, во время предпоследнего ледникового периода.

Анатомически современные люди начали регулярно носить простую одежду примерно 170 000 лет назад, во время предпоследнего ледникового периода Фото: Live Science

Но есть свидетельства того, что гоминини, то есть группа, куда входят современные люди и близкие нам вымершие родственники носили одежду гораздо раньше. По словам Иво Верхейена из Тюбингенского университета, Германии, древние люди могли носить шкуры медведей примерно 300 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют следы на костях медведей, оставшиеся после снятия шкур.

Хотя это напрямую не доказывает, что гоминини носили шкуры медведя на себе, они могли использовать их для обустройства своего жилища. Но в то время средняя температура на Земле была примерно на 2 градуса Цельсия ниже, а потому ученые предполагают, что все-таки медвежьи шкуры могли использовать древние люди для того, чтобы согреться.

По словам Яна Гиллигана из Сиднейского университета, Австралия, разные группы древних людей, вероятно, неоднократно начинали и прекращали носить одежду на протяжении всей истории.

Например, между 32 000 и 12 000 лет назад, до конца последнего ледникового периода, жители острова Тасмания скрывались от холода в пещерах. Но археологические данные показывают, что они шили одежду из шкур животных. Но потом стало теплее и они перестали носить одежду.

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