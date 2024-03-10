Обнаруженное самое тяжелое животное в истории Земли не могло существовать: что выяснилось (фото)

Авторы нового исследования считают, что давно вымерший кит не мог быть самым тяжелым существом на нашей планете и для этого есть причины.

Related video

В прошлом году палеонтологи обнаружили в Перу окаменелые останки вымершего древнего кита, который получил название Perucetus colossus. Это морское существо жило на Земле 39 млн лет назад и изначально ученые предположили, что оно является самым тяжелым животным в истории нашей планеты. Но новое исследование, опубликованное в журнале PeerJ, опровергает это, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Палеонтологи, обнаружившие окаменелые останки древнего кита Perucetus colossus, предположили, что вес этого морского животного был в диапазоне от 85 до 340 тонн. Но авторы нового исследования утверждают, что, имея длину от 17 до 20 метров животное с таким весом было бы чрезвычайно плотным.

По словам ученых, с таким весом и таким размером древнему киту было бы очень сложно оставаться на поверхности воды и даже у него возникли бы большие трудности с тем, чтобы оторваться от морского дня. Проще говоря, древний кит должен был бы постоянно противостоять влиянию гравитации, чтобы плавать в воде.

Поэтому ученые считают, что первоначальная оценка массы Perucetus colossus является неверной. Авторы исследования считают, что древние киты не весили больше, чем современные синие киты и их размер и вес более соответствовали характеристикам современных кашалотов.

Perucetus colossus имел примерно такой внешний вид Фото: Science Alert

По словам ученых, обнаруженный набор окаменелых костей древнего кита имеет необычные особенности, которые похожи на те, которые можно чаще обнаружить у ламантинов, но не у современных китов.

У ламантинов кости утолщены дополнительными слоями, что уменьшает внутренние полости костей и увеличивает их внешний размер. Подобные особенности костей находили и у вымерших морских рептилий плезиозавров. Это помогало морским существам регулировать плавучесть в воде. Ученые считают, что нечто подобное происходило и с Perucetus colossus. То есть большая костная масса компенсировала способность жира китов плавать, сохраняя нейтральную плавучесть.

Первоначальное исследование предполагало, что масса тела и скелета древнего кита пропорционально увеличиваются. Но в отличие от современных китов, тело ламантина относительно легкое по сравнению с его скелетом.

Исходя из этого авторы нового исследования предполагают, что, имея длину 17 метров Perucetus colossus весил от 60 до 70 тонн. Таким образом кит мог нормально плавать в воде и подниматься на поверхность, как это делают современные киты.

Сравнение размера Perucetus colossus с размером синего кита и человека Фото: ScienceAlert

Ученые также считают, что если найденный экземпляр мог вырасти до 20 метров, то он все равно бы весил 110 тонн и это не идет ни в какое сравнение с весом синего кита – 270 тонн. Поэтому, согласно заявлению ученых, самым тяжелым животным в истории Земли по-прежнему остается синий кит.

Как уже писал Фокус, на Земле есть животное, которое может исчезнуть быстрее всех, ведь на планете осталось всего 10 особей этого вида морских китообразных млекопитающих.

Также Фокус писал о том, что самые большие киты живут в "секретном месте" более 10 лет. Ученые отследили морских гигантов и нашли лучшие точки обзора, где можно наблюдать за китами в их привычной среде.