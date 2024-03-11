30 000 км пути. Названа самая длинная дорога в мире, но с ней что-то не так (фото)

Невероятно длинная магистраль соединяет Аляску и южную оконечность Аргентины — ее то и называют самой длинной дорогой в мире.

Панамериканское шоссе является официальным обладателем титула "самая длинная дорога в мире", по крайней мере согласно Книге Рекордов Гиннесса. Концепция этого невероятно длинного шоссе впервые была проложена США в 1923 года, пишет IFLScience.

Предполагалось, что проект станет "предприятием, направленным на объединение далеких стран", однако на самом деле дорога стала уловкой, направленной на увеличение продаж автомобилей американского производства и другого экспорта в Латинскую Америку.

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Конвенция о Панамериканском шоссе была подписана в 1937 году Аргентиной, Боливией, Канадой, Чили, Колумбией, Коста-Рикой, Сальвадором, Гватемалой, Гондурасом, Мексикой, Никарагуа, Панамой, Перу и США. Однако процесс строительства не был быстрым.

Исследователи также отмечают, несмотря на официальный титул Панамериканское шоссе вовсе не является полностью соединенным — увы, ни у одного человека не получится проехать по нему от одного конца к другому. Все дело в разрыве дороги в Дарьен-Гапе, узком отрезке длиной всего около 160 километров, соединяющем Панаму и Колумбию.

Помните о Дарьенском промежутке: карта маршрута Панамериканского шоссе Фото: Shutterstock

Фактически этот суши дороги окутан густыми джунглями и сезонными дождями, через Дариенское ущелье вообще не проходит ни одна дорога, даже грунтовая дорога. Еще в 1970-х годах были предприняты попытки достроить этот участок дороги, однако защитники окружающей среды выступили против — считалось, что строительство обернется катастрофой для биоразнообразия региона и его коренных народов.

В результате Панамериканское шоссе по-прежнему удерживает мировой рекорд Гиннеса как "самая длинная автомобильная дорога", но фактически не является такой. Конкурентом могло бы стать Азиатское шоссе 1 длиной 20 557 км, соединяющее Токио и турецко-болгарскую границу. Дорога проходит через Корею, Китай, Юго-Восточная Азия, Бангладеш, Индия, Пакистан и Иран, однако также не является цельной.

В то же время "самой длинной непрерывной дорогой" является Австралийское шоссе 1, огибающее внешний край всего острова на протяжении около 14 500 километров. Таким образом в мире есть несколько самых длинных дорог, но у каждой из них есть нюансы.

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