Самый длинный горный хребет на Земле длиной в 65 000 км: где он находится (видео)

Невероятно длинная горная цепь не находится ни на одном из семи земных континентов, но скрывается в другом месте.

Related video

Гигантские горные хребты можно обнаружить буквально на каждом земном континенте, однако самая длинная непрерывная цепь горных вершин вовсе не расположена ни на одном из этих семи массивов суши. Исследователи рассказали, где скрывается самый обширный в мире ареал, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Самый длинный горных хребет планеты до смешного огромен и достигает в длину невероятных 65 000 километров непрерывных вершин. Огромный горный хребет также известен как срединно-океанический хребет и повторяет очертание тектонических плит планеты и распространяется по всему земному шару узором, который часто сравнивают со "швами на бейсбольном мяче".

Система Срединно-океанических хребтов представляет собой серию соединенных подводных горных цепей, пересекающих планету Фото: NOAA

Для сравнения, самый длинный континентальный хребет на планете достигает в длину лишь 7000 километров. В то же время ученые отмечают, что срединно-океанический хребет на самом деле не такой большой, как все думают: дело в том, что на самом деле он состоит из нескольких отдельных систем подводных хребтов, существующих на границах различных тектонических плит. С точки зрения науки, именно на этих границах плиты раздвигаются, тем самым позволяя магме подниматься и заполнять пробелы.

В результате самый длинный горный хребет на Земле фактически представляет собой линию гор и долин, которая является своеобразными "шрамами" на морском дне. Исследователи отмечают, что большинство вершин этих горных хребтов находятся на глубине около 2500 метров под поверхностью океана. Самыми известным из них является Срединно-Атлантический хребет, пролегающий по центру Атлантического океана от Арктики до Антарктики.

Поскольку тектоника плит мира находится в контакте друг с другом, все хребты, образующиеся между ними, связаны между собой, образуя непрерывную серию подводных хребтов, которые в совокупности составляют срединно-океанический хребет.

Ранее Фокус писал о том, что названа самая высокая гора в мире, и это вовсе не Эверест.