Другой Юпитер. Горячая как звезда планета умрет страшной смертью: процесс нарушает теории

Ученые провели новое исследование известной планеты, температуру которой можно сравнить с температурой некоторых звезд.

Еще в 2008 году астрономы обнаружили новую планету, которая оказалась газовым гигантом и на момент открытия считалась самой жаркой из всех известных миров вне Солнечной системы. Температура на поверхности газового гиганта WASP-12b составляет внушительные 2250 градусов. Для сравнения температура поверхности Солнца — 5500 градусов, но есть более холодные звезды. Новое исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysicals подтвердило теорию о том, что эта планета погибнет ужасной смертью, но ученые узнали, когда именно это произойдет, пишет Universe Today.

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Планета WASP-12b представляет собой газовый гигант, который относят к классу "горячие Юпитеры", то есть эта планета по размерам похожа на Юпитер (она больше его в 1,4 раза), но имеет очень высокую температуру. Дело в том, что WASP-12b вращается очень близко к своей родительской звезде, которая является желто-белым карликом. Поэтому полный круг по орбите планета завершает всего за 1,1 земного дня.

На момент открытия WASP-12b была первой планетой из всех известных, которая имела такой короткий орбитальный период. Как показали прошлые наблюдения из-за такого расположения планета начала деформироваться под влиянием гравитации звезды. Астрономы даже пришли к выводу, что на самом деле звезда медленно разрывает планету на части и в будущем она будет поглощена родной звездой. Как показал анализ более ранних данных, скорее всего смерть планеты наступит примерно через 10 млн лет.

На момент открытия WASP-12b была первой планетой из всех известных, которая имела такой короткий орбитальный период. Как показали прошлые наблюдения из-за такого расположения планета начала деформироваться под влиянием гравитации звезды. Иллюстрация Фото: Universe Today

Авторы нового исследования, подтвердили многие прошлые выводы, но считают, что смерть WASP-12b в результате поглощения звездой наступить гораздо раньше. По словам ученых, WASP-12b не просто "горячий Юпитер", а планету можно отнести к подкатегории "сверхгорячие Юпитеры" из-за температуры 2250 градусов Цельсия. Звезда медленно, но верно лишает планету атмосферы из-за сильной гравитации и ученые считают, что на самом деле смерть этого экстремального мира наступить примерно через 3 млн лет.

Авторы исследования говорят, что наблюдение за WASP-12b дает уникальную возможность увидеть редкий сценарий, когда звезда разрывает свою планету на части и готовиться ее поглотить. Но есть один нюанс. Подобное развитие событий невозможно у звезд, которые находятся в стадии эволюции под названием главная последовательность (она начинается от появления протозвезды до того, как у звезды начнет заканчиваться водород для термоядерного синтеза в ядре). По крайней мере так говорят нынешние теории. Но новые наблюдения за родной звездой планеты WASP-12b подтвердили, что она находится на выше указанной стадии своей эволюции. Поэтому с этим вопросом астрономам еще предстоит разобраться.

Фокус уже писал о еще одном аномальном явлении, которое наблюдали ученые в Солнечной системе, когда на большом расстоянии от Земли космические аппараты NASA начали испытывать влияние загадочной силы.

Также Фокус писал о новом исследовании, во время которого астрономы обнаружили новую планету, которая в 2 раза больше Земли и вероятно ее поверхность полностью покрыта водой. Но если быть точнее, то кипящей водой и неизвестно, может ли она быть обитаемой, хотя есть некоторые признаки, указывающие на это.