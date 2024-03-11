Другой Юпитер. Горячая как звезда планета умрет страшной смертью: процесс нарушает теории
Ученые провели новое исследование известной планеты, температуру которой можно сравнить с температурой некоторых звезд.
Еще в 2008 году астрономы обнаружили новую планету, которая оказалась газовым гигантом и на момент открытия считалась самой жаркой из всех известных миров вне Солнечной системы. Температура на поверхности газового гиганта WASP-12b составляет внушительные 2250 градусов. Для сравнения температура поверхности Солнца — 5500 градусов, но есть более холодные звезды. Новое исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysicals подтвердило теорию о том, что эта планета погибнет ужасной смертью, но ученые узнали, когда именно это произойдет, пишет Universe Today.
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Планета WASP-12b представляет собой газовый гигант, который относят к классу "горячие Юпитеры", то есть эта планета по размерам похожа на Юпитер (она больше его в 1,4 раза), но имеет очень высокую температуру. Дело в том, что WASP-12b вращается очень близко к своей родительской звезде, которая является желто-белым карликом. Поэтому полный круг по орбите планета завершает всего за 1,1 земного дня.
На момент открытия WASP-12b была первой планетой из всех известных, которая имела такой короткий орбитальный период. Как показали прошлые наблюдения из-за такого расположения планета начала деформироваться под влиянием гравитации звезды. Астрономы даже пришли к выводу, что на самом деле звезда медленно разрывает планету на части и в будущем она будет поглощена родной звездой. Как показал анализ более ранних данных, скорее всего смерть планеты наступит примерно через 10 млн лет.
Авторы нового исследования, подтвердили многие прошлые выводы, но считают, что смерть WASP-12b в результате поглощения звездой наступить гораздо раньше. По словам ученых, WASP-12b не просто "горячий Юпитер", а планету можно отнести к подкатегории "сверхгорячие Юпитеры" из-за температуры 2250 градусов Цельсия. Звезда медленно, но верно лишает планету атмосферы из-за сильной гравитации и ученые считают, что на самом деле смерть этого экстремального мира наступить примерно через 3 млн лет.
Авторы исследования говорят, что наблюдение за WASP-12b дает уникальную возможность увидеть редкий сценарий, когда звезда разрывает свою планету на части и готовиться ее поглотить. Но есть один нюанс. Подобное развитие событий невозможно у звезд, которые находятся в стадии эволюции под названием главная последовательность (она начинается от появления протозвезды до того, как у звезды начнет заканчиваться водород для термоядерного синтеза в ядре). По крайней мере так говорят нынешние теории. Но новые наблюдения за родной звездой планеты WASP-12b подтвердили, что она находится на выше указанной стадии своей эволюции. Поэтому с этим вопросом астрономам еще предстоит разобраться.
Фокус уже писал о еще одном аномальном явлении, которое наблюдали ученые в Солнечной системе, когда на большом расстоянии от Земли космические аппараты NASA начали испытывать влияние загадочной силы.
Также Фокус писал о новом исследовании, во время которого астрономы обнаружили новую планету, которая в 2 раза больше Земли и вероятно ее поверхность полностью покрыта водой. Но если быть точнее, то кипящей водой и неизвестно, может ли она быть обитаемой, хотя есть некоторые признаки, указывающие на это.