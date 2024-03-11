Інший Юпітер. Гаряча, як зірка, планета помре страшною смертю: процес порушує теорії

Учені провели нове дослідження відомої планети, температуру якої можна порівняти з температурою деяких зірок.

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Ще 2008 року астрономи виявили нову планету, яка виявилася газовим гігантом і на момент відкриття вважалася найспекотнішою з усіх відомих світів поза Сонячною системою. Температура на поверхні газового гіганта WASP-12b становить значні 2250 градусів. Для порівняння температура поверхні Сонця — 5500 градусів, але є холодніші зірки. Нове дослідження, опубліковане в журналі Astronomy & Astrophysicals підтвердило теорію про те, що ця планета загине жахливою смертю, але вчені дізналися, коли саме це станеться, пише Universe Today.

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Планета WASP-12b — це газовий гігант, який відносять до класу "гарячих Юпітерів", тобто ця планета за розмірами схожа на Юпітер (вона більша за нього в 1,4 разу), але має дуже високу температуру. Річ у тім, що WASP-12b обертається дуже близько до своєї батьківської зірки, яка є жовто-білим карликом. Тому повне коло по орбіті планета завершує всього за 1,1 земного дня.

На момент відкриття WASP-12b була першою планетою з усіх відомих, яка мала такий короткий орбітальний період. Як показали минулі спостереження, через таке розташування планета почала деформуватися під впливом гравітації зірки. Астрономи навіть дійшли висновку, що насправді зірка повільно розриває планету на частини та в майбутньому вона буде поглинута рідною зіркою. Як показав аналіз більш ранніх даних, найімовірніше, смерть планети настане приблизно через 10 млн років.

На момент відкриття WASP-12b була першою планетою з усіх відомих, яка мала такий короткий орбітальний період. Як показали минулі спостереження, через таке розташування планета почала деформуватися під впливом гравітації зірки. Ілюстрація. Фото: Universe Today

Автори нового дослідження підтвердили багато минулих висновків, але вважають, що смерть WASP-12b внаслідок поглинання зіркою настати набагато раніше. За словами вчених, WASP-12b не просто "гарячий Юпітер", а планету можна віднести до підкатегорії "надгарячі Юпітери" через температуру 2250 градусів за Цельсієм. Зірка повільно, але впевнено позбавляє планету атмосфери через сильну гравітацію, і вчені вважають, що насправді смерть цього екстремального світу настати приблизно через 3 млн років.

Автори дослідження кажуть, що спостереження за WASP-12b дає унікальну можливість побачити рідкісний сценарій, коли зірка розриває свою планету на частини та готується її поглинути. Але є один нюанс. Подібний розвиток подій неможливий у зірок, які перебувають у стадії еволюції під назвою головна послідовність (вона починається від появи протозірки до того, як у зірки почне закінчуватися водень для термоядерного синтезу в ядрі). Принаймні так говорять нинішні теорії. Але нові спостереження за рідною зіркою планети WASP-12b підтвердили, що вона перебуває на вище зазначеній стадії своєї еволюції. Тому з цим питанням астрономам ще належить розібратися.

Фокус уже писав про ще одне аномальне явище, яке спостерігали вчені в Сонячній системі, коли на великій відстані від Землі космічні апарати NASA почали відчувати вплив загадкової сили.

Також Фокус писав про нове дослідження, під час якого астрономи виявили нову планету, яка у 2 рази більша за Землю і, ймовірно, її поверхня повністю покрита водою. Але якщо бути точніше, то кипучою водою, і невідомо, чи може вона бути населеною, хоча є деякі ознаки, що вказують на це.