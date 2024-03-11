Астрономи виявили водну планету з особливим океаном: чи придатна вона для життя

Дві групи вчених не дійшли єдиного висновку щодо того, який саме вигляд має поверхня планети, розташованої за 70 світлових років від нас.

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Астрономи з Великої Британії за допомогою космічного телескопа Вебб виявили новий водний світ, який розташований на відстані 70 світлових років від Землі. Передбачається, що цей океан дуже глибокий, деякі хімічні речовини на планеті можуть мати біологічне походження. Результати відкриття були опубліковані в журналі Astronomy and Astrophysics Letters, пише The Guardian.

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Нова водна планета під назвою TOI-270 d, яка має багату на водень атмосферу, як припускають автори дослідження, повністю вкрита океаном із рідкої води, глибина якого сягає від кількох десятків до кількох сотень кілометрів. Також в атмосфері планети, яка приблизно у 2 рази більша за Землю за розмірами, астрономи виявили водяну пару, ознаки вуглекислого газу і метану.

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Автори дослідження дійшли висновку, що температура в океані може сягати 100 градусів Цельсія, тому цей світ не зовсім нагадує те, що можна побачити на Землі. Тим паче, що TOI-270 d обертається навколо рідної зірки таким чином, що завжди повернута до неї лише одним боком. Тому на денному боці вода в океані завжди дуже гаряча, але на іншому боці температура значно нижча, а отже потенційно там можуть бути придатні для життя умови. Хоча атмосферний тиск на планеті в десятки, а може і в сотні разів вищий за земний. Вчені також виявили на планеті дисульфід вуглецю, а ця речовина пов'язана з біологічними процесами на Землі, хоча може мати і не пов'язані з життям джерела.

Автори дослідження дійшли висновку, що температура в океані може сягати 100 градусів Цельсія, тому цей світ не зовсім нагадує те, що можна побачити на Землі Фото: NASA

Водночас вчені з Канади також провели своє дослідження цієї ж планети і припускають, що насправді TOI-270 d не є планетою-океаном. Хоча багато думок двох груп астрономів збігаються, все ж таки канадські науковці вважають, що ця планета має кам'янисту поверхню, а висока температура не дає змоги воді перебувати в рідкому вигляді. Науковці вважають, що температура сягає 4000 градусів Цельсія, а тому вода на поверхні, якщо вона там є, перебуває у стані між рідиною та газом. Хоча в атмосфері ці вчені також виявили ознаки водяної пари та водню.

Обидві групи астрономів вважають, що потрібно провести додаткове спостереження за цим світом, щоб прояснити ситуацію з тим, чи є там океан з рідкої води чи ні. Можливо, нові дані дадуть деякі натяки на потенційну населеність цього за космічними мірками відносно недалеко розташованого світу.

Як уже писав Фокус, коли два зонди NASA опинилися на відстані 20 астрономічних одиниць від нас, то загадкова сила почала їх прискорювати в напрямку до Сонця. Вчені з'ясували, що ж сталося в глибокому космосі.

Також Фокус писав про те, що вчені припускають, що спочатку життя могло виникнути на Марсі, а не на Землі.