Нова фізика чи аномалія: що сталося із зондами NASA на відстані 3 млрд км від Землі

Коли зонди "Піонер-10" і "Піонер-11" опинилися на відстані 20 астрономічних одиниць від нас, то загадкова сила почала їх прискорювати в напрямку до Сонця.

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У 1972 й 1973 роках NASA відправило для дослідження Юпітера та Сатурна космічні апарати "Піонер-10" і "Піонер-11", які згодом стали першими зондами, що досягли краю Сонячної системи. Із першим апаратом науковці втратили зв'язок 2003 року, а з другим ще раніше — 1995-го. Хоча припускають, що вони вирушили в міжзоряний простір, коли покинули межі Сонячної системи. Але на відстані 20 астрономічних одиниць від Землі або 3 млрд км із цими зондами сталося щось загадкове. Виявилося, що обидва космічні апарати почали прискорюватися в напрямку до Сонця, пише IFLScience.

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Перші дослідження на цю тему, які були спрямовані на пояснення аномальної поведінки зондів "Піонер-10" і "Піонер-11", стверджували, що аномалія пов'язана з невідповідністю змодельованих і спостережуваних даних, які надсилали апарати на Землю. Було висловлено припущення, що цю невідповідність можна усунути, якщо ввести постійне прискорення невідомого походження, звернене до Сонця.

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Хоча обидва апарати все ще прямували за межі Сонячної системи, на них діяла сила, яка штовхала їх у напрямку до Сонця та сповільнювала їхній рух. Із огляду на той факт, що ця невідома сила почала впливати на зонди на одній і тій же відстані, деякі фізики припустили, що теорія гравітації не зовсім правильна, і зокрема це стосується закону зворотних квадратів Ньютона.

Згідно з цим законом, сила гравітації між двома об'єктами пропорційна їхнім масам і обернено пропорційна квадрату відстані між ними. Отже, вплив гравітації Сонця мав би ставати меншим у міру того, як зонди летіли далі, але дані апаратів свідчили про протилежне. Виходячи з цього, деякі вчені навіть висловили припущення про існування нової фізики.

Пізніші дослідження припускали, що це прискорення не пов'язане з будь-яким аномальним рухом космічних апаратів. Учені припустили, що аномалія є проявом розширення Всесвіту, яке викликає збільшення фонового потенціалу. А це збільшення прискорює космологічний час і спричиняє прискорення руху.

Як не дивно, запущені пізніше інші зонди NASA не зіткнулися з такою самою аномалією, і їхній рух не був уповільнений. Тому десятиліття потому з'явилося інше пояснення загадкового явища, і вчені вирішили, що насправді проблема була в самих зондах.

Учені з'ясували, що аномальне прискорення апаратів "Піонер-10" і "Піонер-11" зумовлене силою віддачі, пов'язаною з анізотропним викидом теплового випромінювання від зондів. Отже, якщо правильно врахувати силу теплової віддачі, то ніякого аномального прискорення не залишиться.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили вже мертву галактику, коли Всесвіт був ще молодим, хоча, згідно з теорією, це неможливо. Астрономи виявили найдавнішу мертву галактику, яка перебувала в такому стані вже через 700 млн років після Великого вибуху.

Також Фокус писав про те, що життя на Марсі могло з'явитися раніше, ніж на Землі, і ми всі можемо бути марсіанами. Учені кажуть, що на Червоній планеті були найкращі умови для зародження життя в ранній Сонячній системі.