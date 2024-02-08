Перезавантаження не допомогло. Апарат "Вояджер-1" продовжує слати на Землю дивний двійковий код

Дослідники кажуть, що шанси відремонтувати зонд ще залишилися, але вони не дуже високі.

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Проблеми в роботі найдальшого в історії людства космічного апарату "Вояджер-1" тривають. У NASA кажуть, що повернення зонда до життя можна буде порівняти з дивом, пише Gizmodo.

Проблеми виникли із системою польотних даних (FDS), яка пов'язана з одним із трьох бортових комп'ютерів 46-річного апарата. FDS відповідає за збір даних з наукових інструментів "Вояджер-1", а також інформацію про загальний стан апарата. Ця система перестала взаємодіяти належним чином із блоком модуляції телеметрії, яка приймає дані, зібрані системою FDS, і відправляє їх на Землю.

І це тільки остання несправність у цілій низці проблем зі старіючим "Вояджером-1", який був запущений із Землі 1977 року, відразу ж за своїм апаратом-близнюком "Вояджер-2". Ще в травні 2022 року зонд "Вояджер-1" почав надсилати на Землю безглузді дані визначення свого становища та управління (AACS). Тоді керівник місії Сюзанна Додд назвала збій, що з'явився, "нормальним явищем на цьому етапі".

Опісля виявилося, що дані передавалися несправним комп'ютером зонда, тому на Землі вони сприймалися як тарабарщина. Інженерам проєкту вдалося розв'язати проблему, надіславши телеметрію через інший комп'ютер апарата. Минуло три місяці з моменту виникнення проблеми та її вирішення, за цей час апарат подолав 161 млн км.

Далі в грудні 2023 року "Вояджер-1" знову почав відправляти на Землю незрозумілі дані. Блок телеметричної модуляції почав відправляти на Землю двійковий код, який говорив про те, що знову стався збій. Команда з NASA припускає, що і цього разу проблема криється в FDS, звідки надходять неправильні дані. Вчені спробували розв'язувати проблему, перезавантаживши FDS, але план не спрацював. Апарат продовжує передавати на Землю дивні послання.

"Якщо ми повернемо апарат до життя, це буде найбільшим дивом. Ми безумовно не збираємося складати руки. Є й інші методи, які ми можемо спробувати. Але те, що трапилося, безумовно, найсерйозніша поломка відтоді, як я стала менеджером проєкту", — підкреслює Додд.

"Вояджер-1" перебуває на відстані 24,365,306,285 км від Землі та продовжує свою подорож зі швидкістю 61 тис. км/год.

"Ми можемо розмовляти з космічним апаратом, і він нас чує, але це повільний процес, враховуючи, на якій неймовірній відстані він перебуває від Землі", — заявили в Лабораторії реактивного руху NASA.

Кожному повідомленню із Землі потрібно 22,5 години, щоб дістатися до зонда, і навпаки.

Місіям "Вояджерів" уже майже 50 років. Ще десятиліття тому апарати блискуче впоралися зі своїми основними завданнями, тому всі наступні роки є бонусом.

Коли настане момент і обидва апарати остаточно вийдуть з ладу, вони продовжать летіти через космос, але вже не зможуть збирати дані.

Нагадаємо, NASA продовжило місію 45-річного космічного апарату "Вояджер-2". Наукові прилади "Вояджера-2" зможуть пропрацювати на кілька років довше, ніж передбачалося. Таким чином апарат зробить ще більше наукових відкриттів.