Безглузда комбінація з одиниць і нулів: "Вояджер-1" почав слати дивні повідомлення

Інженери NASA кажуть, що в роботі космічного зонда стався черговий збій.

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Зонд NASA"Вояджер-1" не може передати наукові або будь-які інші дані на Землю через черговий збій. Апарат все ще може приймати команди із Землі, передає Space.com.

Згідно з повідомленням NASA, система польотних даних "Вояджер-1", скорочено FDS, збирає бортову інженерну інформацію і дані від наукових інструментів космічного апарата. Ця система перестала належним чином зв'язуватися з телекомунікаційним блоком зонда (TMU).

У разі коректної роботи FDS збирає інформацію від космічного апарата в пакет даних, який передається назад на Землю за допомогою TMU.

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"Зараз цей пакет даних "застряг", передаючи комбінацію одиниць і нулів, що повторюється", — йдеться в заяві NASA.

Команда "Вояджерів" змогла відстежити проблему до FDS, але вчені можуть витратити тижні, щоб знайти рішення.

"Вояджер-1", як і його апарат-близнюк "Вояджер-2", було запущено 1977 року, що робить їх найстарішими космічними апаратами, серед тих, що досі експлуатуються. Два апарати вже вийшли в міжзоряний простір і мчать у космосі на відстані близько 24 млрд від Землі.

Через такі величезні відстані сигнал від космічних кораблів іде до Землі 22,5 години. Одноразове двостороннє спілкування з "Вояджером-1", наприклад, займає 45 годин. Щоразу, коли інженери NASA надсилають виправлення для зонда, їм необхідно почекати до наступного дня, щоб зрозуміти, спрацювало чи ні.

Розв'язання проблеми, що з'явилася, на жаль, не буде таким простим, як, наприклад, перезавантаження систем зонда, яке, до речі, вже пробували і воно не спрацювало. Основна складність криється у віці самого апарата і його програмного забезпечення. Співробітники NASA повинні працювати в рамках технологій, які використовувалися в 1970-х роках.

На жаль, це вже не перший збір у роботі "Вояджера-1" за останні роки. Наприклад, у травні 2022 року виникли проблеми із системою визначення положення та управління зондом (AACS). Тоді зонд передавав безглузді телеметричні дані впродовж кількох місяців, поки інденери знайшли розв'язання проблеми.

У жовтні 2023 року NASA випустили оновлення для програмного забезпечення "Вояджерів", яке має допомогти розв'язати проблему збоїв, а також поліпшити роботу двигунів зондів. Але такі оновлення не проводяться швидко.

"Пошук розв'язання проблем, які виникають у роботі зондів, часто тягне за собою необхідність вивчити документи 10-річної давності, написані інженерами, які не могли передбачити проблем, що виникають сьогодні. У результаті команді потрібен час, щоб зрозуміти, як нові команди вплинуть на роботу космічного корабля, щоб уникнути непередбачених наслідків", — підсумували в NASA.