Перезагрузка не помогла. Аппарат "Вояджер-1" продолжает слать на Землю странный двоичный код

Исследователи говорят, что шансы отремонтировать зонд еще остались, но они не очень высоки.

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Проблемы в работе самого далекого в истории человечества космического аппарата "Вояджер-1" продолжаются. В NASA говорят, что возвращение зонда к жизни будет сравнимо с чудом, пишет Gizmodo.

Проблемы возникли с системой полетных данных (FDS), которая связана с одним из трех бортовых компьютеров 46-летнего аппарата. FDS отвечает за сбор данных с научных инструментов "Вояджер-1", а также информацию об общем состоянии аппарата. Эта система перестала взаимодействовать должным образом с блоком модуляции телеметрии, которая принимает данные, собранные системой FDS, и отправляет их на Землю.

И это только последняя неисправность в целой череде проблем со стареющим "Вояджер-1", который был запущен с Земли в 1977 году, сразу же за своим аппаратом-близнецом "Вояджер-2". Еще в мае 2022 года зонд "Вояджер-1" начал отправлять на Землю бессмысленные данные определения своего положения и управления (AACS). Тогда руководитель миссии Сюзанна Додд назвала появившийся сбой как "нормальное явление на данном этапе".

После оказалось, что данные передавались неисправным компьютером зонда, поэтому на Земле они воспринимались как тарабарщина. Инженерам проекта удалось решить проблему, отправив телеметрию через другой компьютер аппарата. Прошло три месяца с момента возникновения проблемы и ее решение, за это время аппарат преодолел 161 млн км.

Далее в декабре 2023 года "Вояджер-1" снова начал отправлять на Землю невразумительные данные. Блок телеметрической модуляции начал отправлять на Землю двоичный код, который говорил о том, что снова произошел сбой. Команда из NASA предполагает, что и в этот раз проблема кроется в FDS, откуда поступают неправильные данные. Ученые попытались решить проблему, перезагрузив FDS, но план не сработал. Аппарат продолжает передавать на Землю странные послания.

"Если мы вернем аппарат к жизни, это будет величайшим чудом. Мы определенно не собираемся складывать руки. Если и другие методы, которые мы можем попробовать. Но случившееся, безусловно, самая серьезная поломка с тех пор, как я стала менеджером проекта", — подчеркивает Додд.

"Вояджер-1" находится на расстоянии 24,365,306,285 км от Земли и продолжает свое путешествие со скоростью 61 тыс. км/ч.

"Мы может разговаривать с космическим аппаратом, и он нас слышит, но это медленный процесс, учитывая на каком невероятном расстоянии он находится от Земли", — заявили в Лаборатории реактивного движения NASA.

Каждому сообщению с Земли требуется 22,5 часа, чтобы добраться до зонда, и наоборот.

Миссиям "Вояджеров" уже пости 50 лет. Еще десятилетия назад аппараты блестяще справились со своими основными задачами, поэтому все последующие годы являются бонусом.

Когда наступит момент и оба аппарата окончательно выйдут из строя, они продолжат лететь через космос, но уже не смогут собирать данные.

Напомним, NASA продлило миссию 45-летнего космического аппарата "Вояджер-2". Научные приборы "Вояджера-2" смогут проработать на несколько лет дольше, чем предполагалось. Таким образом аппарат сделает еще больше научных открытий.