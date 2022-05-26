Космические аппараты "Вояджер" могут привести человечество к бессмертию: как именно

Ключ к бессмертию нашей цивилизации хранится на самих аппаратах, которые уже вышли в межзвездное пространство.

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Космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" на данный момент являются самыми удаленными от Земли созданными человеком объектами. По оценкам ученых они находятся где-то в межзвездном пространстве на расстоянии примерно 24 млрд км от нашей планеты. Каждый из этих аппаратов несет c собой в далекий космос частичку человеческой цивилизации – золотые пластинки с информацией о людях и Земле. Джеймс Эдвард Хачингсон из Международного университета штата Флорида, США, в своей статье для The Conversation объясняет каким образом эти космические аппараты могут обессмертить нашу цивилизацию.

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"На золотых информационных пластинках, которые летят в пространстве на борту "Вояджеров" записаны основные данные о человечестве, звуки, изображения, музыка и даже приветствие для представителей внеземного разума от президента США Джимми Картера в 1977 году, когда были отправлены в космос эти аппараты", — говорит Хачингсон.

Эти золотые пластинки были созданы таким образом, чтобы просуществовать в первозданном виде 1 млрд лет в космосе. Но новый анализ показал, что даже несмотря на все опасности космического путешествия эти пластинки могут существовать вместе с аппаратами в течение 1 триллиона лет.

[ + – ] Золотая пластинка с композициями и звуками Земли Фото: wikipedia

"Эта невероятная долговечность космических аппаратов "Вояджер" представляет собой уникальную возможность для изучения идей бессмертия. Для некоторых людей бессмертие — это вечное существование души после смерти. Это также может означать сохранение памяти о человеке и о его наследии. Каждый "Вояджер", который несет частичку человечества можно рассматривать таким себе техническим средством для сохранения памяти и бессмертия для нашей цивилизации, но только в том случае, если их обнаружит инопланетная цивилизация", — говорит Хачингсон.

Многие религии говорят о том, что человеческая душа после смерти становится бессмертной. Но бессмертие не ограничивается личностью. Оно может быть и коллективным. То есть для всего человечества, считает ученый.

[ + – ] Футляр с пояснениями для внеземной цивилизации Фото: wikipedia

В то же время идея бессмертной души не подходит для не религиозных людей. Для таких людей бессмертие может состоять в том, что их тело заморозят с возможным воскрешением в будущем или же их сознание загрузят в компьютер, что также может стать возможным.

[ + – ] Какая информация хранится на золотых пластинках "Вояджеров" можно увидеть в этом видео

"Люди не зависимо от того верят они в Бога, или нет, хотят, чтобы о них помнили, то есть память о них и будет бессмертием. Поскольку "Вояджеры" будут лететь 1 триллион лет, то они настолько же бессмертны, насколько это возможно для человеческих артефактов", — говорит Хачингсон.

Наше Солнце, по оценкам ученых, погаснет через 5 млрд лет, а значит все живое на Земле исчезнет. Но в далеком будущем два космических аппарата все еще будут лететь в космосе, ожидая встречи с инопланетной цивилизацией, для которой предназначались сообщения на золотых пластинках. Если конечно встречи с инопланетянами не произойдет раньше, то эти записи останутся единственной памятью о Земле и человечестве, а значит сделают в какой-то мере нашу цивилизацию бессмертной, резюмирует ученый.

Фокус уже писал о том, что у космического аппарата "Вояджер-1" появились проблемы и он присылает необычные сигналы на Землю.