Космічні апарати "Вояджер" можуть привести людство до безсмертя: як саме

Ключ до безсмертя нашої цивілізації зберігається на самих апаратах, які вже вийшли у міжзоряний простір.

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Космічні апарати "Вояджер-1" і "Вояджер-2" наразі є найвіддаленішими від Землі створеними людиною об'єктами. За оцінками вчених, вони знаходяться десь у міжзоряному просторі на відстані приблизно 24 млрд км від нашої планети. Кожен із цих апаратів несе із собою у далекий космос частинку людської цивілізації — золоті платівки з інформацією про людей і Землю. Джеймс Едвард Хачінгсон із Міжнародного університету штату Флорида, США, у своїй статті для The Conversation пояснює, як ці космічні апарати можуть увічнити нашу цивілізацію.

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"На золотих інформаційних платівках, які летять у просторі на борту "Вояджерів" записані основні дані про людство, звуки, зображення, музика і навіть привітання для представників позаземного розуму від президента США Джиммі Картера у 1977 році, коли були відправлені до космосу ці апарати", — каже Хачінгсон.

Ці золоті платівки були створені так, щоб проіснувати у первозданному вигляді 1 млрд років у космосі. Але новий аналіз показав, що навіть незважаючи на всі небезпеки космічної подорожі, ці платівки можуть існувати разом з апаратами протягом 1 трильйона років.

[ + – ] Золота платівка з композиціями та звуками Землі Фото: wikipedia

"Ця неймовірна довговічність космічних апаратів "Вояджер" є унікальною нагодою для вивчення ідей безсмертя. Для деяких людей безсмертя — це вічне існування душі після смерті. Це також може означати збереження пам'яті про людину і про її спадщину. Кожен "Вояджер", який несе частинку людства можна розглядати таким собі технічним засобом для збереження пам'яті та безсмертя для нашої цивілізації, але тільки в тому випадку, якщо їх виявить інопланетна цивілізація", — каже Хачінгсон.

Багато релігій говорять про те, що людська душа після смерті стає безсмертною. Але безсмертя не обмежується особистістю. Воно може бути колективним. Тобто для людства, вважає вчений.

[ + – ] Футляр із поясненнями для позаземної цивілізації Фото: wikipedia

Водночас ідея безсмертної душі не підходить для нерелігійних людей. Для таких людей безсмертя може полягати в тому, що їх тіло заморозять з можливим воскресінням у майбутньому або їх свідомість завантажать в комп'ютер, що також може стати можливим.

[ + – ] Яка інформація зберігається на золотих платівках "Вояджерів" можна побачити у цьому відео

"Люди незалежно від того вірять вони в Бога, чи ні, хочуть, щоб про них пам'ятали, тобто пам'ять про них і буде безсмертям. Оскільки "Вояджери" летітимуть 1 трильйон років, то вони настільки ж безсмертні, наскільки це можливо для людських артефактів", — каже Хачінгсон.

Наше Сонце, за оцінками вчених, згасне через 5 млрд років, а отже, все живе на Землі зникне. Але в далекому майбутньому два космічні апарати все ще летітимуть у космосі, очікуючи на зустріч з інопланетною цивілізацією, для якої призначалися повідомлення на золотих платівках. Якщо звичайно зустрічі з інопланетянами не відбудеться раніше, то ці записи залишаться єдиною пам'яттю про Землю і людство, а отже, зроблять певною мірою нашу цивілізацію безсмертною, резюмує вчений.

Фокус уже писав про те, що у космічного апарату "Вояджер-1" з'явилися проблеми, і він надсилає незвичайні сигнали на Землю.