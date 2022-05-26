Космічні апарати "Вояджер" можуть привести людство до безсмертя: як саме
Ключ до безсмертя нашої цивілізації зберігається на самих апаратах, які вже вийшли у міжзоряний простір.
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Космічні апарати "Вояджер-1" і "Вояджер-2" наразі є найвіддаленішими від Землі створеними людиною об'єктами. За оцінками вчених, вони знаходяться десь у міжзоряному просторі на відстані приблизно 24 млрд км від нашої планети. Кожен із цих апаратів несе із собою у далекий космос частинку людської цивілізації — золоті платівки з інформацією про людей і Землю. Джеймс Едвард Хачінгсон із Міжнародного університету штату Флорида, США, у своїй статті для The Conversation пояснює, як ці космічні апарати можуть увічнити нашу цивілізацію.
"На золотих інформаційних платівках, які летять у просторі на борту "Вояджерів" записані основні дані про людство, звуки, зображення, музика і навіть привітання для представників позаземного розуму від президента США Джиммі Картера у 1977 році, коли були відправлені до космосу ці апарати", — каже Хачінгсон.
Ці золоті платівки були створені так, щоб проіснувати у первозданному вигляді 1 млрд років у космосі. Але новий аналіз показав, що навіть незважаючи на всі небезпеки космічної подорожі, ці платівки можуть існувати разом з апаратами протягом 1 трильйона років.
"Ця неймовірна довговічність космічних апаратів "Вояджер" є унікальною нагодою для вивчення ідей безсмертя. Для деяких людей безсмертя — це вічне існування душі після смерті. Це також може означати збереження пам'яті про людину і про її спадщину. Кожен "Вояджер", який несе частинку людства можна розглядати таким собі технічним засобом для збереження пам'яті та безсмертя для нашої цивілізації, але тільки в тому випадку, якщо їх виявить інопланетна цивілізація", — каже Хачінгсон.
Багато релігій говорять про те, що людська душа після смерті стає безсмертною. Але безсмертя не обмежується особистістю. Воно може бути колективним. Тобто для людства, вважає вчений.
Водночас ідея безсмертної душі не підходить для нерелігійних людей. Для таких людей безсмертя може полягати в тому, що їх тіло заморозять з можливим воскресінням у майбутньому або їх свідомість завантажать в комп'ютер, що також може стати можливим.
"Люди незалежно від того вірять вони в Бога, чи ні, хочуть, щоб про них пам'ятали, тобто пам'ять про них і буде безсмертям. Оскільки "Вояджери" летітимуть 1 трильйон років, то вони настільки ж безсмертні, наскільки це можливо для людських артефактів", — каже Хачінгсон.
Наше Сонце, за оцінками вчених, згасне через 5 млрд років, а отже, все живе на Землі зникне. Але в далекому майбутньому два космічні апарати все ще летітимуть у космосі, очікуючи на зустріч з інопланетною цивілізацією, для якої призначалися повідомлення на золотих платівках. Якщо звичайно зустрічі з інопланетянами не відбудеться раніше, то ці записи залишаться єдиною пам'яттю про Землю і людство, а отже, зроблять певною мірою нашу цивілізацію безсмертною, резюмує вчений.
Фокус уже писав про те, що у космічного апарату "Вояджер-1" з'явилися проблеми, і він надсилає незвичайні сигнали на Землю.