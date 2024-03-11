Марс, жди. Самая мощная ракета Илона Маска готовится совершить чудо: как она выглядит (фото)

Среди многочисленных предназначений мощнейшей в мире ракеты Starship является доставка грузов и людей на Красную планету.

Владелец компании SpaceX Илон Маск неоднократно заявлял о своих планах по созданию первой полноценной постоянной колонии на Марсе. Как раз для реализации этой амбициозной идеи была создана самая мощная в мире ракета Starship. Единственная проблема состоит в том, что эта ракетная система, состоящая из ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля на ее вершине под названием Starship, уже два раза провалила испытательные полеты. Согласно недавнему заявлению SpaceX третий испытательный полет должен состоятся в четверг, 14 марта, пишет Universe Today.

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Самая мощная в мире и первая подобная полностью многоразовая ракетная система Starship готовится к третьему испытательному полету, который должен начаться как два прошлых раза на космодроме SpaceX на юге штата Техас, США.

Владелец компании SpaceX Илон Маск неоднократно заявлял о своих планах по созданию первой полноценной постоянной колонии на Марсе. Как раз для реализации этой амбициозной идеи была создана сама мощная в мире ракета Starship Фото: SpaceX

В полностью собранном виде ракета Starship, состоящая из ракеты-носителя и космического корабля, имеет высоту 122 метра. Она предназначена для доставки грузов на околоземную орбиту, а также грузов и людей на Луну и Марс. В частности, на околоземную орбиту ракета сможет выводить до 165 тонн грузов.

Однако первые два испытательных полета, в апреле и ноябре прошлого года, закончились неудачно. Если Федеральное управление гражданской авиации США выдаст компании Илона Маска разрешение на полет, то третье испытание Starship должно состоятся 14 марта и возможно оно все же будет успешным.

В полностью собранном виде ракета Starship, состоящая из ракеты-носителя и космического корабля, имеет высоту 122 метра Фото: SpaceX

В этот раз, как во время прошлых попыток для испытания будут использованы прототипы ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship, соединенных вместе. В апреле прошлого года ракета успешно Starship взлетела со стартовой площадки, но к сожалению, не произошло разделение двух частей системы, и она начала падать. Инженеры миссии приняли решение активировать взрывчатку на борту ракеты, чтобы избежать катастрофы во время падения.

После этого ракета Starship прошла модернизацию и на стартовой площадке оказались два новых прототипа, которые составили новую версию ракеты. В ноябре прошлого года испытания начались намного лучше, произошло разделение частей Starship, но снова были выявлены технические неполадки и все закончилось взрывом.

Согласно заявлению SpaceX, в компании изучили все данные, полученные во время двух неудачных полетов и учли все ошибки Фото: SpaceX

Согласно заявлению SpaceX, в компании изучили все данные, полученные во время двух неудачных полетов и учли все ошибки. Во время третьего испытательного полета Starship, инженеры хотят проверить несколько инновационных решений. В частности, космический корабль должен впервые запустить свои двигатели в космосе. Прототип ракеты-носителя после отделения от космического корабля должен приводнится в Мексиканском заливе недалеко от места старта. А космический корабль после выхода на орбиту примерно через час должен приводнится в Индийском океане.

Кстати, художник Тони Бела создал инфографику, разместив ее у себя на странице в социальной сети Х (которая также принадлежит Илону Маску), где показал все этапы предстоящего полета Starship.

Художник Тони Бела создал инфографику, где показал все этапы предстоящего полета Starship Фото: X (Twitter)

Стоит напомнить, что NASA выбрало одну из версий космического корабля Starship для того, чтобы он выполнил функцию посадочного модуля во время высадки астронавтов на Луне в 2026 году. Но для начала SpaceX нужно показать, что космический корабль готов к запускам в космос.

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