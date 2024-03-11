Марс, жди. Самая мощная ракета Илона Маска готовится совершить чудо: как она выглядит (фото)
Среди многочисленных предназначений мощнейшей в мире ракеты Starship является доставка грузов и людей на Красную планету.
Владелец компании SpaceX Илон Маск неоднократно заявлял о своих планах по созданию первой полноценной постоянной колонии на Марсе. Как раз для реализации этой амбициозной идеи была создана самая мощная в мире ракета Starship. Единственная проблема состоит в том, что эта ракетная система, состоящая из ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля на ее вершине под названием Starship, уже два раза провалила испытательные полеты. Согласно недавнему заявлению SpaceX третий испытательный полет должен состоятся в четверг, 14 марта, пишет Universe Today.
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Самая мощная в мире и первая подобная полностью многоразовая ракетная система Starship готовится к третьему испытательному полету, который должен начаться как два прошлых раза на космодроме SpaceX на юге штата Техас, США.
В полностью собранном виде ракета Starship, состоящая из ракеты-носителя и космического корабля, имеет высоту 122 метра. Она предназначена для доставки грузов на околоземную орбиту, а также грузов и людей на Луну и Марс. В частности, на околоземную орбиту ракета сможет выводить до 165 тонн грузов.
Однако первые два испытательных полета, в апреле и ноябре прошлого года, закончились неудачно. Если Федеральное управление гражданской авиации США выдаст компании Илона Маска разрешение на полет, то третье испытание Starship должно состоятся 14 марта и возможно оно все же будет успешным.
В этот раз, как во время прошлых попыток для испытания будут использованы прототипы ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship, соединенных вместе. В апреле прошлого года ракета успешно Starship взлетела со стартовой площадки, но к сожалению, не произошло разделение двух частей системы, и она начала падать. Инженеры миссии приняли решение активировать взрывчатку на борту ракеты, чтобы избежать катастрофы во время падения.
После этого ракета Starship прошла модернизацию и на стартовой площадке оказались два новых прототипа, которые составили новую версию ракеты. В ноябре прошлого года испытания начались намного лучше, произошло разделение частей Starship, но снова были выявлены технические неполадки и все закончилось взрывом.
Согласно заявлению SpaceX, в компании изучили все данные, полученные во время двух неудачных полетов и учли все ошибки. Во время третьего испытательного полета Starship, инженеры хотят проверить несколько инновационных решений. В частности, космический корабль должен впервые запустить свои двигатели в космосе. Прототип ракеты-носителя после отделения от космического корабля должен приводнится в Мексиканском заливе недалеко от места старта. А космический корабль после выхода на орбиту примерно через час должен приводнится в Индийском океане.
Кстати, художник Тони Бела создал инфографику, разместив ее у себя на странице в социальной сети Х (которая также принадлежит Илону Маску), где показал все этапы предстоящего полета Starship.
Стоит напомнить, что NASA выбрало одну из версий космического корабля Starship для того, чтобы он выполнил функцию посадочного модуля во время высадки астронавтов на Луне в 2026 году. Но для начала SpaceX нужно показать, что космический корабль готов к запускам в космос.
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