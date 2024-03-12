Китай нацелился на Луну. В космос полетят две многоразовые гигантские ракеты: что известно

КНР готовится к высадке своих астронавтов на спутнике Земли.

Китай планирует отправить в космос две новые гигантские ракеты многоразового использования в 2025 и 2026 годах в рамках подготовки к будущим пилотируемым полетам на Луну. КНР собирается высадить своих астронавтов на поверхности Луны к концу этого десятилетия, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Основной подрядчик китайской космической программы Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) в рамках лунной программы собирается отправить в космос две новые огромные многоразовые ракеты-носители. Будущие запуски ракет, которые должны состояться в 2025 и в 2026 году, являются ключом к успешной реализации первой в истории КНР высадки астронавтов на Луне к 2030 году.

Если прошлые космические ракеты, которые использовал Китай, были одноразовыми, то новые ракеты-носители предназначены для многоразового использования. Это значит, что они будут не только более продвинутыми в технологическом плане, но и более выгодными в финансовом плане. Для каждой новой миссии не придется создавать новую ракету с нуля.

В CASC не сообщают о том, как называются новые ракеты, но известно, что одна из них будет иметь диаметр 4 метра, а другая – 5 метров. Американские эксперты предполагают, что, возможно, это будут версии будущей китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-10" длиной 92 метра. Она способна будет доставить на орбиту вокруг Луны примерно 27 тонн полезной нагрузки. С помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-10" к Луне будет доставлен космический корабль "Мэнчжоу" с китайскими астронавтами на борту. Об этом корабле Фокус уже писал.

Китай планирует отправить в космос две новые гигантские ракеты многоразового использования в 2025 и 2026 годах в рамках подготовки к будущим пилотируемым полетам на Луну. КНР собирается высадить своих астронавтов на поверхности Луны к концу этого десятилетия Фото: NASA

Считается, что испытательный запуск ракеты "Чанчжэн-10" может вывести пилотируемый космический корабль следующего поколения на околоземную орбиту уже в 2025 году. Но о запуске в 2026 году не никакой информации, а потому эксперты даже не делают предположений.

В то время как несколько частных китайских компаний сейчас разрабатывают многоразовые ракеты, новые многоразовые ракеты государственной корпорации могут значительно расширить возможности Китая по осуществлению запусков в космос. Таким образом государство сможет конкурировать с частными подрядчиками, считают американские эксперты.

Известно, что CASC, согласно сообщению корпорации, "успешно завершила испытания и достигла технологического прорыва в области многоразовых ракет" в прошлом году.

Как уже писал Фокус, новая многоразовая ракета Starship, созданная компанией SpaceX, должна отправится в третий испытательный полет уже 14 марта. Эта космическая ракета высотой 122 метра уже считается самой мощной в мире, хотя и провалила первые два испытания. SpaceX собирается использовать новую ракету для доставки полезной нагрузки на околоземную орбиту, а также в будущем для доставки грузов и астронавтов на Луну. Самая амбициозная цель компании состоит в том, что с помощью новейшей ракеты доставить первых астронавтов на Марс.