Мы неправильно понимаем Вселенную: ученые решили важную загадку космоса, но проблема осталась

Ученые подтвердили прошлое значение скорости расширения Вселенной, но проблема Хаббла остается.

Скорость расширения космоса или постоянная Хаббла имеет важнейшее значение для понимания эволюции и возраста Вселенной. С помощью наблюдений космических телескопов Хаббл и Уэбб астрономы подтвердили, что прошлые измерения скорости расширения Вселенной все же верны, но это не решает главную загадку. Выводы ученых были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет ScienceAlert.

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Ученые многие годы спорят о том, почему измерения скорости расширения Вселенной на основании разных источников дают противоречивые значения. Благодаря измерениям, сделанным с помощью космического телескопа Хаббл, ученые получили одно значение скорости расширения космоса, известное как постоянная Хаббла, но измерения, сделанные на основе исследования реликтового излучения, дают другое значение. Это противоречие известно как проблема Хаббла.

Самым простым объяснением этого противоречия могло бы быть то, что наблюдения телескопа Хаббл являются ошибочными, но наблюдения телескопа Уэбб подтверждают ранее полученные данные. То есть значение скорости расширения космоса все же верное, но проблема никуда не делась.

Для получения значения постоянной Хаббла астрономы используют так называемые стандартные свечи и стандартные линейки. В качестве первых выступают переменные звезды цефеиды с известным периодом изменения яркости и сверхновые типа 1а. проще говоря, если знать насколько ярким является объект, то можно вычислить расстояние до него. Наблюдение за этими астрономическими объектами дало следующее значение скорости расширения Вселенной – 73 километра в секунду на мегапарсек.

Галактика NGC 5468, где находятся звезды цефеиды Фото: NASA

Что касается стандартных линеек, то это сигналы ранней Вселенной, среди которых самым важным является реликтовое излучение. Это первый свет, который пронзил весь космос примерно через 400 тысяч лет после Большого взрыва. Также стандартными линейками являются барионные акустические колебания. Наблюдения за этими явления дали другую скорость расширения Вселенной – 67 километров в секунду на мегапарсек.

Ученые много раз проводили измерения и всякий раз противоречие никуда не девалось. То есть проблема Хаббла оставалась. А постоянная Хаббла имеет важнейшее значение для понимания эволюции и возраста Вселенной. Поэтому авторы исследования снова попытались найти источник несоответствия между двумя показателями скорости расширения Вселенной.

Новые наблюдения, проведенные с помощью космического телескопа Уэбб подтвердили прошлые наблюдения телескопа Хаббл и все-таки скорость расширения Вселенной осталась на уровне 73 км/с на мегапарсек. По словам ученых, новые измерения являются более точными, поэтому проблема несоответствия имеет какой-то другой источник.

По словам ученых, причиной проблемы Хаббла точно не являются неверные данные на основании измерений скорости расширения космоса с помощью стандартных свечей. Поэтому скорее всего, мы просто неверно понимаем Вселенную, а может быть в глубоком космосе действует совершенно другая физика.

Поэтому авторы исследования считают, что нужно еще провести наблюдения за гравитационными волнами и возможно они также дадут то же значение постоянной Хаббла. Но почему же измерения на основе наблюдений за реликтовым излучением дают другие результаты пока не ясно. Астрономы продолжают поиск ответа.

Как уже писал Фокус, авторы другого исследования, которые занимались изучением темной энергии, считают, что для объяснения ее природы возможно потребуется новая теория гравитации. Напоминаем, что темная энергия отвечает за ускоренное расширение космоса.