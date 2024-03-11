Обнаружено неизвестное астрофизическое явление: мертвецы в космосе скрывают фонтан молодости

Ученые выяснили, что некоторые звездные трупы на самом деле могут "прожить" намного дольше, чем считалось.

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Белые карлики – это звезды, которые остаются после смерти таких как Солнце звезд. Они медленно, но верно остывают, пока не прекратят свое существование. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что некоторым из таких звездных трупов на самом деле требуется намного больше времени, чтобы остыть, чем считалось раньше. Это значит, что белые карлики могут создавать энергию после своей "смерти", что противоречит теории о том, что они являются инертными мертвыми звездами. В результате некоторые белые карлики могут быть на миллиарды лет старше, чем предполагают астрономы, пишет Space.

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Белые карлики рождаются, когда звезды, масса которых примерно равна массе Солнца, исчерпывают запасы топлива, необходимые для термоядерного синтеза в их ядрах. Этот запас состоит из самого легкого элемента во Вселенной — водорода. Окончание термоядерного синтеза приводит к сжатию ядра звезды под действием собственной гравитации. В результате остается только ядро звезды в виде белого карлика. 97% звезд в нашей галактике станут белыми карликами.

Ранее ученые считали, что белые карлики представляют собой почти инертные, конечные стадии жизни небольших звезд. Существовало предположение, что в ядре этих мертвых звезд плазма охлаждается и затвердевает, поскольку больше не выделяется тепло. Это приводит к тому, что белые карлики затвердевают изнутри наружу в течение миллиардов лет.

Авторы нового исследования считают, что у некоторых белых карликов плотная плазма внутри не охлаждается и они обнаружили, так сказать, фонтан молодости, который скрывается под оболочками некоторых из этих мертвых звезд. Внутри этих нестареющих белых карликов по мере остывания мертвой звезды образуются твердые кристаллы, которые могут плавать в более плотной жидкости.

Авторы нового исследования считают, что у некоторых белых карликов плотная плазма внутри не охлаждается и они обнаружили, так сказать, фонтан молодости, который скрывается под оболочками некоторых из этих мертвых звезд Фото: space.com

Ученые считают, что, когда это твердое вещество плывет вверх, оно вытесняет жидкий материал, который движется вниз. Перенос более тяжелого материала к центру этих белых карликов высвобождает гравитационную энергию. Эту энергию можно преобразовать в тепло, тем самым остановив процесс охлаждения на миллиарды лет.

По словам ученых, они обнаружили совершенно новое астрофизическое явление и впервые обнаружили нечто подобное у звезд любого типа. Если одни белые карлики могут остановить процесс своего старения, то чем же они отличаются от своих "более мертвых" родственников?

Авторы исследования считают, что разница между ними связана с составом звезды. Некоторые белые карлики образуются в результате слияния двух разных звезд. Когда эти звезды сталкиваются, состав мертвой звезды меняется таким образом, что может привести к образованию плавающих кристаллов.

Сейчас, когда астрономы изучают белых карликов, они предполагают, что чем холоднее такие звезды, тем они старше. Но задержка охлаждения, которую испытывают эти своеобразные белые карлики, может означать, что их температура заставляет их выглядеть намного моложе, чем они есть на самом деле. Таким образом, новое открытие может изменить подход ученых к определению возраста звезд.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что горячая, как звезда, планета, похожая на Юпитер, умрет страшной смертью, но этот процесс нарушает теории.