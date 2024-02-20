Мертвая звезда и ее друг. Обнаружена звездная система-рекордсмен: год длится всего 20 минут

Новое открытие может показать, как рождаются звезды, размер которых меньше Юпитера.

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Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, обнаружили новую, необычную двойную звездную систему, в которой мертвая звезда вращается вокруг горячего маленького компаньона с огромной скоростью, поэтому один год там составляет всего 20,5 минут, пишет Space.

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Новая двойная звездная система получила название TMTS J0526, и она находится на расстоянии 2760 световых лет от Земли. Система состоит из звезды белого карлика, имеющего 74% массы Солнца и горячей звезды субкарлика, имеющей 30% массы Солнца и размер в 7 раз больше Земли. То есть эта маленькая звезда меньше Юпитера, и она также является одной из самых маленьких известных звезд по объему.

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В данной двойной системе оба объекта совершают полный оборот вокруг друг друга всего за 20,5 минут, то есть один год продолжается именно этот период времени, если проводить аналогию с вращением Земли вокруг Солнца. Такая скорость вращения делают систему TMTS J0526 рекордсменом для подобных двойных систем. Поскольку белый карлик больше субкарлика, то его гравитация деформирует форму последнего, и звезда превращается в эллипсоид.

Новое открытие важно не только потому, что обнаружен рекордный период орбитального вращения звезд, но и потому, что оно может помочь объяснить, как вообще рождаются маленькие звезды субкарлики.

Белые карлики появляются, когда звезды размером с Солнце истощили запас водорода в ядре и не происходит термоядерный синтез, что мешает противостоять давлению гравитации звезды. В результате внешние слои звезды улетают в космос, а ее ядро сжимается.

Новая двойная звездная система получила название TMTS J0526 и она находится на расстоянии 2760 световых лет от Земли. Система состоит из звезды белого карлика, имеющего 74% массы Солнца и горячей звезды субкарлика, имеющей 30% массы Солнца и размер в 7 раз больше Земли. То есть эта маленькая звезда меньше Юпитера, и она также является одной из самых маленьких известных звезд по объему Фото: space.com

Кстати, примерно через 5 млрд лет Солнце также превратится в белого карлика, но перед этим пройдя стадию красного гиганта уничтожит внутренние планеты Солнечной системы, в том числе и Землю. Но на месте Солнца останется одинокий белый карлик, но некоторые мертвые звезды (так называют белых карликов) имеют компаньонов и существуют в двойных звездных системах.

Звезды в таких системах часто имеют общую оболочку из окружающего газа. Теории предполагают, что термоядерный взрыв, произошедший в белом карлике приводит к первому выбросу общей оболочки и в результате звезда-компаньон превращается в субкарлика, имеющего 45% массы Солнца. Но также может произойти и второй выброс общей оболочки, связанный, как говорят теории, с взрывов в ядре звезды-компаньона, что приводит к созданию еще меньшего субкарлика, имеющего от 32% до 36% массы Солнца.

После этого горячий субкарлик и белый карлик начинают очень быстро вращаться вокруг друг друга и выпускать гравитационные волны. Это рябь в ткани пространства-времени, впервые предсказанная Альбертом Эйнштейном в 1915 году.

Гравитационные волны уносят момент импульса и это заставляет белый карлик и субкарлик сближаться, при этом они вращаются вокруг друга еще быстрее. В результате образуется двойная система из горячего субкарлика и белого карлика с орбитальным периодом, который составляет примерно 20 минут.

По словам ученых, двойная система TMTS J0526 с необычайно коротким орбитальным периодом представляет собой первое наблюдательное свидетельство образования субкарлика в результате второго выброса общей оболочки.

Как уже писал Фокус, ученые сузили область поиска загадочной Девятой планеты в Соленной системе и теперь знают, где ее нужно искать.