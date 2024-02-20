Мертва зірка та її друг. Виявлено зоряну систему-рекордсмен: рік триває лише 20 хвилин

Нове відкриття може показати, як народжуються зірки, розмір яких менший за Юпітер.

Related video

Автори дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy, виявили нову, незвичну подвійну зоряну систему, в якій мертва зірка обертається навколо гарячого маленького компаньйона з величезною швидкістю, тому один рік там становить лише 20,5 хвилин, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Нова подвійна зоряна система отримала назву TMTS J0526, і вона розташована на відстані 2760 світлових років від Землі. Система складається із зірки білого карлика, що має 74% маси Сонця, і гарячої зірки субкарлика, що має 30% маси Сонця та розмір у 7 разів більший за Землю. Тобто ця маленька зірка менша за Юпітер, і вона також є однією з найменших відомих зірок за об'ємом.

Важливо

Сонячна система наповнена міжзоряними об'єктами: може, це апарати інопланетян

У цій подвійній системі обидва об'єкти здійснюють повний оберт навколо один одного всього за 20,5 хвилин, тобто один рік триває саме цей період часу, якщо проводити аналогію з обертанням Землі навколо Сонця. Така швидкість обертання роблять систему TMTS J0526 рекордсменом для подібних подвійних систем. Оскільки білий карлик більший за субкарлик, то його гравітація деформує форму останнього, і зірка перетворюється на еліпсоїд.

Нове відкриття важливе не тільки тому, що виявлено рекордний період орбітального обертання зірок, а й тому, що воно може допомогти пояснити, як взагалі народжуються маленькі зірки субкарлики.

Білі карлики з'являються, коли зірки розміром із Сонце виснажили запас водню в ядрі і не відбувається термоядерний синтез, що заважає протистояти тиску гравітації зірки. У результаті зовнішні шари зірки відлітають у космос, а її ядро стискається.

Нова подвійна зоряна система отримала назву TMTS J0526 і вона розташована на відстані 2760 світлових років від Землі. Система складається із зірки білого карлика, що має 74% маси Сонця, і гарячої зірки субкарлика, що має 30% маси Сонця і розмір у 7 разів більший за Землю. Тобто ця маленька зірка менша за Юпітер, і вона також є однією з найменших відомих зірок за об'ємом Фото: space.com

До речі, приблизно через 5 млрд років Сонце також перетвориться на білого карлика, але перед цим, пройшовши стадію червоного гіганта, знищить внутрішні планети Сонячної системи, зокрема й Землю. Але на місці Сонця залишиться самотній білий карлик, але деякі мертві зірки (так називають білих карликів) мають компаньйонів та існують у подвійних зоряних системах.

Зірки в таких системах часто мають спільну оболонку з навколишнього газу. Теорії припускають, що термоядерний вибух, який стався в білому карлику, призводить до першого викиду спільної оболонки, і в результаті зірка-компаньйон перетворюється на субкарлика, що має 45% маси Сонця. Але також може статися і другий викид загальної оболонки, пов'язаний, як кажуть теорії, з вибухами в ядрі зірки-компаньйона, що призводить до створення ще меншого субкарлика, що має від 32% до 36% маси Сонця.

Після цього гарячий субкарлик і білий карлик починають дуже швидко обертатися навколо один одного і випускати гравітаційні хвилі. Це брижі в тканині простору-часу, вперше передбачені Альбертом Ейнштейном у 1915 році.

Гравітаційні хвилі забирають момент імпульсу, і це змушує білий карлик і субкарлик зближуватися, при цьому вони обертаються навколо один одного ще швидше. У результаті утворюється подвійна система з гарячого субкарлика і білого карлика з орбітальним періодом, який становить приблизно 20 хвилин.

За словами вчених, подвійна система TMTS J0526 з надзвичайно коротким орбітальним періодом являє собою перше спостережливе свідоцтво утворення субкарлика внаслідок другого викиду загальної оболонки.

Як уже писав Фокус, вчені звузили сферу пошуку загадкової Дев'ятої планети в Соленій системі і тепер знають, де її потрібно шукати.