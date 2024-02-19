Солнечная система наполнена межзвездными объектами: может это аппараты инопланетян

Уже совсем скоро ученые узнают, действительно ли в Солнечной системе находится много пришельцев.

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Дэррил Селигман из Корнелльского университета, США, считает, что совсем скоро ученые смогут выяснить, действительно ли в Солнечной системе находится много межзвездных объектов. Новые телескопы дадут представление о том, что или кто посещает окрестности Земли. Об этом ученый пишет в своей статье для издания Space.

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Как отличить космический аппарат от космического камня? Для астрономов этот вопрос оказался очень сложным. При этом настолько сложным, что некоторые ученые предположили, что первый зарегистрированный межзвездный объект в Солнечной системе, то есть Оумуамуа, может иметь искусственное происхождение.

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Откуда в Солнечную систему прилетел межзвездный объект Оумуамуа: ученые знают ответ

Астрономы раньше считали, что любой объект, которые перемещается в космосе со своей собственной скоростью и не имеющий видимых средств для движения, должен быть искусственным. Ученые знали, как должен был бы вести себя Оумуамуа, если бы это был межзвездный космический камень, или они так думали, но во всех отношениях этот объект действовал с точностью до наоборот.

Пока Оумуамуа мчался по Солнечной системе, у астрономов в 2017 году было всего несколько недель, в течение которых они могли наблюдать за объектом с помощью телескопов по всему миру. Эти наблюдения показали, что объект прибыл из-за пределов Солнечной системы и имел чрезвычайно вытянутую форму. У него не было кометного хвоста, но он все еще двигался собственными силами.

Кометы также движутся собственными силами, но у них есть хвосты, созданные из пыли и льда, что создает тягу, как у ракеты-носителя. Но Оумуамуа был другим и появились предположения о том, что это искусственно созданный объект.

Как отличить космический аппарат от космического камня? Для астрономов этот вопрос оказался очень сложным. При этом настолько сложным, что некоторые ученые предположили, что первый зарегистрированный межзвездный объект в Солнечной системе, то есть Оумуамуа, может иметь искусственное происхождение Фото: ESO

Хотя это предположение не нашло доказательств, появилась теория о том, что Оумуамуа представляет собой совершенно новый вид космических объектов под названием темная комета. С момента обнаружения межзвездного объекта ученые нашли 7 темных комет, которые скрываются среди астероидов Солнечной системы. Свое название объекты получили потому, что они движутся как комета, но не имеют хвоста.

Хотя о существовании межзвездных объектов астрономы предполагали уже давно, но на самом деле сложно определить, чем является пришелец в Солнечной системе: обычным космическим камнем или же космическим аппаратом инопланетян. Тем более, предполагается, что подобных гостей в окрестностях Земли может быть очень много.

Но эту проблему должны решить новые наблюдения космического телескопа Уэбб и будущей Обсерватории имени Веры Рубин, которая строится в Чили. Благодаря этим обсерваториям можно будет понять природу межзвездных гостей.

Если бы в 2017 году уже работал телескоп Уэбб, то ученые могли бы получить более подробные изображения Оумуамуа. Таким образом можно было бы понять, что двигало объект в космосе. Теперь же, если нечто подобное будет обнаружено в Солнечной системе, то уже готова программа для исследований.

Обсерватории имени Веры Рубин поможет обнаружить гораздо больше межзвездных объектов в Солнечной системе и сможет определить, какие из них являются темными кометами. Обсерватория сможет увидеть даже маленькие и тусклые объекты, которые находятся далеко от Земли.

Может оказаться, что пространство рядом с Землей наполнено межзвездными объектами и все они до сих пор остаются невидимыми для нас. И самое главное обе обсерватории позволят отличить искусственно созданные аппараты инопланетян (если они существуют) от межзвездной темной кометы.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, почему до сих пор не началась добыча ценных металлов на астероиде стоимостью 10 000 квадриллионов долларов.