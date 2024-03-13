Человечество на пороге создания синтетической жизни: ученые сделали прорыв

Исследователи смогли частично воссоздать процесс репликации РНК.

Согласно теории, жизнь появилась, когда РНК начала самопроизвольно воспроизводить себя. Теперь же ученые утверждают, что им удалось воссоздать часть этого процесса в лаборатории, пишет Futurism.

Авторы исследования создали молекулу РНК, которая копирует другие типы РНК, что приближает науку к созданию условий ранней земной жизни в лаборатории. Эксперты из Института биологических исследований Солка вооружились теорией, согласно которой до появления ДНК и белков, РНК существовала как исходный ингредиент в так называемом "первичном супе".

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В рамках эксперимента удалось создать лабораторную молекулу РНК, которая смогла точно скопировать другие, что привело к функционированию фермента. Такой прорыв дает возможность ученым изучить самые ранние эволюционные стадии жизни.

Глава института и соавтор исследования Джеральд Джойс говорит, что хотя созданная молекула еще не самовоспроизводится, она уже является огромным шагом к созданию жизни в лаборатории.

Если в итоге ученым удастся создать РНК, которая будет самовоспроизводиться, говорит Джойс, тогда она по праву может называться жизнью.

"Именно таким путем жизнь может возникнуть в лаборатории. Да и, в принципе, где угодно во Вселенной", — говорит глава института.

Для того, чтобы началась дарвиновская эволюция, РНК должна была начать создание очень близких к оригиналу копий. В этом процессе могут появляться ошибки или иными словами, мутации. Каждая последующая копия будет все больше отличаться от оригинала, пока ни станет совсем непохожей на исходный материал.

В это же время, точное копирование РНК не сработает, так как не сможет обеспечивать мутаций, способствующих развитию. Для того, чтобы получить нужное количество мутаций, Джойс и его команда создали РНК, которая копирует так называемую "РНК-молот", расщепляющую молекулы.

Если же исследователям все же удастся создать искусственную жизнь в лаборатории, прорыв обязательно поднимет этические вопросы, связанные с синтетическими формами жизни.

Напомним, жизнь на Земле появлялась не один раз. Португальский астробиолог предполагает, что впервые жизнь на планете могла появляться несколько раз, причем в разных местах.