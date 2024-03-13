Гигантский хищник из прошлого найден в лесу: кость длиной в 10 метров просто торчала из земли

Палеонтолог-любитель выгуливал собаку, когда ему на глаза попалась торчащая из почвы гигантская кость — оказалось она принадлежит динозавру.

Дэмиен Боскетто, 25-летний палеонтолог-любитель, в прошлом году сделал удивительное открытие, просто выгуливая свою собаку в лесу на юге Франции. Во время прогулки парень наткнулся на гигантскую кость, которая просто торчала из земли возле края скалы — позже оказалось, что 10-метровая окаменелость является частью скелета титанозавра, пишет Futurism.

Титанозавры жили на Земле около 66 миллионов лет назад и являлись зауроподами с длинной шеей, процветающими в конце мелового периода. Боскетто отмечает, что тот день был совершенно обычным, пока они с питомцем не обнаружили, что оползень на краю обрыва обнажил гигантские кости различных скелетов.

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Палеонтолог-любитель сообщил о находке в местную археологическую и палеонтологическую культурную ассоциацию, которая была в восторге. По мнению исследователей, находка была особенно поразительной, благодаря ее почти оригинальному анатомическому положению — это позволит представить широкой публике животных почти полностью в анатомических положениях.

По словам участника ассоциации Жан-Марка Вейссьера, самым захватывающим казалось то, что теперь у них с коллегами есть по крайней мере одно анатомически связанное животное — титанозавр с длинной шеей.

Окрестности, где были найдены окаменелости, эксперты теперь называют "костным пластом", так как эта местность изобилует костями животных и другими окаменелостями. В этом же районе эксперты также обнаружили останки травоядного динозавра рабдодона, а также хищных теропод.

Исследователи отмечают, что найденный скелет титанозавра сохранился на 70%. Любопытно, что эти зауроподы были одними из крупнейших динозавров своего времени к концу мелового периода — их длина от головы до хвоста могла достигать 25 метров.

Отметим, что в других частях Европы ранее были найдены другие останки титанозавров. Однако эта окаменелость уникальна тем, что несмотря на время осталась почти нетронутой — ученые даже смогли обнаружить некоторые соединительные ткани.

Ранее Фокус писал о том, что ученые открыли новый вид динозавров: скелет 100 лет пролежал в музее.