Где на самом деле бродили динозавры по Земле и почему их кости не находят повсюду: объяснение ученых

Сторонники теории заговора сомневаются в том, что динозавры в действительности жили по всей планете, аргументируя это тем, что их останки не были найдены повсюду.

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Давно известно, что миллионы лет назад по Земле бродили динозавры, которые вымерли около 66 миллионов лет назад. Однако сторонники теории заговора сомневаются в том, что эти животные в действительности обитали по всей планете, аргументируя это тем, что их кости, в таком случае, должны были бы находить повсюду, пишет IFLScience.

Ученые прокомментировали эти слухи и расставили все по полочкам. Во-первых, окаменелости динозавров в действительности были обнаружены учеными на всех континентах планеты. Окаменелости древних хищников в действительности неравномерно распределены на Земле, однако, по мнению ученых, это вовсе не из-за какого-то "вселенского заговора". Дело в том, что окаменение останков происходит редко и лишь при определенных обстоятельствах.

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Когда животное умирает, чтобы его кости превратились в окаменелость, они должны быть погребены под осадком, прежде чем будут покрыты многими слоями осадка. По мере повышения давления кости сжимаются, образуя осадочную породу. Именно в ходе этого процесса минералы просачиваются в покрытие костей животных, постепенно превращая их в камень.

Для этого процесса требуется накопление отложений на поверхности туши животного, а потому большинство окаменелостей были обнаружены в морях, где песок и грязь омывали тело животного. В то же время динозавры, которые погибли над землей, увы, редко превращаются в окаменелости.

По словам исследователя динозавров из Музея естественной истории, доктора Дэвида Баттона, большинство окаменелостей динозавров, которые сегодня удается обнаружить ученым, принадлежат животным, жившим недалеко от водоемов. При этом некоторые из них вымерли на суше незадолго до того, как местность была затоплена — в результате чего останки были покрыты илом и грязью.

Баттон отмечает, что было бы здорово, если бы мы могли находить кости динозавров повсюду — это значительно упростило бы работу исследователей. Однако, к сожалению, из-за способа образования окаменелостей существует множество видов, окаменелости которых нам никогда не удастся обнаружить.

В 2006 году ученые провели исследование, в котором утверждалось, что около 71% динозавров, увы, остались неизвестными. Ученые считают, что наименее изученными остаются животные, которые жили в джунглях или горах, увы, их костям было чрезвычайно сложно сохраниться. Некоторые из них могли быть смыты в русла горных рек, где могло произойти окаменение, но это, увы, не является нормальным явлением.

Таким образом ученые не сомневаются, что динозавры в действительности бродили по Земле, однако останки большинства из них попросту не окаменели, чтобы сохраниться до этого времени.

Ранее Фокус писал о том, что на других планетах все еще могут жить динозавры: ученые выяснили, как их найти.