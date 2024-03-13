Декстер в космосе. Проведен первый эксперимент с брызгами крови при низкой гравитации

Эксперимент проводился в рамках развивающейся науки астрокриминалистики.

В условиях микрогравитации все начинает работать иначе, например, пламя становится круглым, наши кости теряют плотность. Жидкости также ведут себя необычным образом, поэтому группа судебно-медицинских экспертов решила выяснить, как микрогравитация повлияет на структуру пятен крови, пишет IFLScience.

Эксперимент проводился на борту модифицированного самолета Boeing 727. Этот самолет может на короткое время обеспечивать эффект свободного падения, именно в этот момент и проводился эксперимент.

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Во время испытаний в невесомости использовалась смесь из 40% глицерина и 60% пищевого красителя в качества заменителя человеческой крови. По словам ученых, такая смесь имеет ту же плотность и вязкость, что и человеческая кровь, а также оставляет похожие на кровь пятна.

"Из-за отсутствия гравитационного воздействия усиливается поверхностное натяжение сцепление капель крови. Поэтому кровь в космосе будет больше прилипать к поверхностям. В свете формирования пятен крови это означает, что они медленнее распространяются и, следовательно, имеют форму и размеры, которые не характерны для Земли", — говорит соавтор исследования из Университета Халл Грэм Уильямс

Изначально команда предполагала, что эксперимент при отсутствии гравитации поможет расставить все по местам. Но оказалось, что поверхностное натяжение оказывает настолько огромное влияние, что приводит к еще большем разбросу в оценках. Иными словами, снижение гравитации не означает повышение точности.

Эксперимент по поведению крови при микрогравитации является частью науки, получившей название "астрокриминалистика".

"Изучение структуры пятен крови может предоставлять ценную информацию о преступлении или несчастном случае. Но нам пока мало что известно о том, как жидка кровь ведет себя в условиях измененной гравитации. Новая область исследования пригодится для судебно-медицинских расследований в космосе", — добавил ведущий автор исследования Зак Ковальски.

В космосе пока не было ни одного известного преступления, поэтому пока астрокриминалистика будет использоваться при реконструкции аварий.

Напомним, астронавты на орбитальной станции устроят контролируемый "пожар". За 5 лет на МКС пламя полыхало уже 1500 раз. И будет гореть и дальше, ведь это просто необходимо.