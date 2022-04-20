Огонь на МКС. Астронавты на орбитальной станции устроят контролируемый "пожар"

За 5 лет на МКС пламя полыхало уже 1500 раз. И будет гореть и дальше, ведь это просто необходимо.

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Необходимость создания небольших "пожаров" на МКС состоит в том, что NASA с 2017 года проводило эксперименты на станции, чтобы узнать, как себя ведет огонь в условиях микрогравитации. За 5 лет на орбите примерно 1500 раз зажигали огонь, сообщает Space.

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NASA провело на МКС 6 экспериментов с огнем за последние 5 лет в рамках проекта Advanced Combustion via Microgravity Experiments или ACME. В космическом агентстве хотели узнать больше о физике, структуре и поведении огня в условиях микрогравитации.

"Полученные в рамках проекта знания помогут инженерам на Земле создавать более эффективные и менее загрязняющие окружающую среду печи, электростанции, котлы и другие системы сжигания. Это также сделает их более безопасными для человека", — говорит Деннис Стокер из Исследовательского центр NASA имени Джона Гленна.

Все эксперименты с огнем проводились с помощью Combustion Integrated Rack – экспериментальной установки, которая включает в себя несколько камер для сжигания топлива и находится на борту МКС.

[ + – ] Все эксперименты с огнем проводились с помощью Combustion Integrated Rack – экспериментальной установки, которая включает в себя несколько камер для сжигания топлива и находится на борту МКС Фото: NASA

Проект ACME закрыли в феврале и вместо него астронавты будут проводить эксперименты, чтобы узнать, как бороться с пожарами в космосе и противостоять огню на орбите. Новый проект называется Solid Fuel Ignition and Extinction или SoFIE. Он снова посвящен изучению поведения огня в условиях микрогравитации.

По словам Стокера, несмотря на то, что проект ACME закрыт, его результаты оказались намного более впечатляющими, чем предполагалось изначально.

"На МКС за эти 5 лет зажгли полторы тысячи огней, что в 3 раза больше, чем было запланировано. Во время экспериментов было получено очень много полезной информации, некоторые эксперименты вообще никогда не проводились таким образом, и особенно заметные результаты были достигнуты с холодным и сферическим пламенем’, — говорит Стокер.

Оборудование, которое использовало NASA для проведения экспериментов из проекта ACME будет доставлено на Землю до конца 2022 года. Его модернизируют, чтобы снова вернуть на МКС для проведения новых экспериментов.

Среди достижений проекта ACME можно выделить следующие:

NASA смогло узнать, как горят материалы в безвоздушном пространстве и что, они могут это делать в течение нескольких минут;

В рамках экспериментов удалось получить холодное и сферическое пламя;

Ученые смогли узнать, как растет и затухает пламя в условиях микрогравитации.

Фокус уже писал подробно о новом проекте NASA Solid Fuel Ignition and Extinction на МКС.

Также напоминаем, что российские космонавты установили на МКС новый манипулятор, который создали в Европейском космическом агентстве.