Вогонь на МКС. Астронавти на орбітальній станції влаштують контрольовану "пожежу"

За 5 років на МКС полум'я спалахнуло вже 1500 разів. І горітиме й далі, адже це просто необхідно.

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Необхідність створення невеликих "пожеж" на МКС полягає в тому, що NASA з 2017 проводило експерименти на станції, щоб дізнатися, як поводиться вогонь в умовах мікрогравітації. За 5 років на орбіті приблизно 1500 разів запалювали вогонь, повідомляє Space.

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NASA провело на МКС 6 експериментів із вогнем за останні 5 років у межах проєкту Advanced Combustion via Microgravity Experiments або ACME. У космічному агентстві хотіли дізнатися більше про фізику, структуру та поведінку вогню в умовах мікрогравітації.

"Отримані в межах проєкту знання допоможуть інженерам на Землі створювати ефективніші печі, електростанції, котли та інші системи запалювання, що менше забруднюватимуть довкілля. Це також зробить їх безпечнішими для людини", — говорить Денніс Стокер з Дослідницького центру NASA імені Джона Гленна.

Всі експерименти з вогнем проводили за допомогою Combustion Integrated Rack — експериментальної установки, яка включає кілька камер для спалювання палива і знаходиться на борту МКС.

[ + – ] Всі експерименти з вогнем проводили за допомогою Combustion Integrated Rack – експериментальної установки, яка включає кілька камер для спалювання палива і знаходиться на борту МКС Фото: ISS

Проєкт ACME закрили в лютому і замість нього астронавти проводитимуть експерименти, щоб дізнатися, як боротися з пожежами в космосі та протистояти вогню на орбіті. Новий проєкт називається Solid Fuel Ignition and Extinction чи SoFIE. Він знову присвячений вивченню поведінки вогню за умов мікрогравітації.

За словами Стокера, попри те, що проєкт ACME закритий, його результати виявилися набагато разючішими, ніж передбачали спочатку.

"На МКС за ці 5 років запалили півтори тисячі вогнів, що в 3 рази більше, ніж заплановано. Під час експериментів отримано дуже багато корисної інформації, деякі експерименти взагалі ніколи не проводили у такий спосіб і особливо помітні результати досягнуті з холодним і сферичним полум'ям", — каже Стокер.

Устаткування, яке використовувало NASA для проведення експериментів із проєкту ACME, доставлять на Землю до кінця 2022 року. Його модернізують, щоби знову повернути на МКС для проведення нових експериментів.

Серед досягнень проєкту ACME можна виділити такі:

NASA змогло дізнатися, як горять матеріали в безповітряному просторі й що вони можуть це робити протягом декількох хвилин;

В межах експериментів вдалося отримати холодне та сферичне полум'я;

Вчені змогли дізнатися, як росте та згасає полум'я в умовах мікрогравітації.

Фокус вже писав докладно про новий проєкт NASA Solid Fuel Ignition and Extinction на МКС.

Також нагадуємо, що російські космонавти встановили на МКС новий маніпулятор, який створили в Європейському космічному агентстві.