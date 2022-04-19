З простягнутою рукою на орбіті. Російські космонавти встановили на МКС новий маніпулятор

Вночі, 19 квітня, космонавти Олег Артем'єв і Денис Матвєєв встановили та підключили зовнішній пульт управління 11-метрової роботизованої руки.

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Космонавти Роскосмосу розпочали 52-й вихід у відкритий космос увечері 18 квітня. Їхнім завдання було активувати маніпулятор ERA (European Robotic Arm — Європейська роботизована рука), який прикріплений до російського модуля "Наука" на МКС. У космосі Олег Артем'єв і Денис Матвєєв провели 6 годин і 37 хвилин, повідомляє SciTechDaily.

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Під час виходу у відкритий космос російські космонавти виконали свої основні завдання: вони встановили та підключили зовнішній пульт управління маніпулятором ERA, 11-метрової роботизованої руки, яка встановлена на модулі "Наука". Також космонавти зняли захисні чохли з маніпулятора та встановили на модуль три поручні. Цей маніпулятор використовуватиметься для переміщення космонавтів і вантажів на російському сегменті МКС.

Фото: Роскосмос

У космосі росіяни працювали в скафандрах "Орлан", створених ще в СРСР у 1970-х роках. Але Роскосмос продовжує проводити модифікацію цих скафандрів, і російські космонавти одягають їх під час всіх виходів у відкритий космос.

Фото: Роскосмос

Артем'єв уже вчетверте побував у відкритому космосі, тоді як для Матвєєва це був перший раз. У 2022 році астронавти МКС уже вчетверте вийшли за межі станції, також це був 249-й вихід у відкритий космос для обслуговування та модернізації станції за весь час існування МКС.

Фото: Роскосмос

Під час наступного виходу у відкритий космос, який запланований на 28 квітня, росіяни мають зняти теплове покриття з ERA, яке використовувалося для захисту маніпулятора під час запуску разом із модулем "Наука" в липні 2021 року.

Також заплановано перевірку працездатності "суглобів" роботизованої руки, а також космонавти перевірять здатність маніпулятора використовувати два пристрої для захоплення.

Маніпулятор ERA — це віддалено керований робот-маніпулятор, створений Європейським космічним агентством. Він спочатку був призначений обслуговування російської частини МКС.

[ + – ] Європейська роботизована рука показана ліворуч, прикріплена до модуля "Наука", запасні частини показані на малюнку праворуч, прикріплені до модуля "Світанок" Фото: Apophis

Нагадуємо, що російський модуль "Наука" мало не пошкодив МКС після стикування. Через незапланований запуск двигунів відбулося усунення МКС.

Пізніше директор із польотів NASA заявив, що ситуація з МКС і російською "Наукою" була серйознішою, ніж повідомлялося. МКС відхилилася від курсу набагато більше.

Нагадуємо, що під час виходу у відкритий космос для обслуговування модуля "Наука", російські астронавти викинули в космос "літальну тарілку".

Якщо згадати про останні так звані досягнення Росії у сфері космосу, то Фокус писав про те, що не так із новим космодромом "Восточний", будівництво якого триває багато років.