З простягнутою рукою на орбіті. Російські космонавти встановили на МКС новий маніпулятор
Вночі, 19 квітня, космонавти Олег Артем'єв і Денис Матвєєв встановили та підключили зовнішній пульт управління 11-метрової роботизованої руки.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Космонавти Роскосмосу розпочали 52-й вихід у відкритий космос увечері 18 квітня. Їхнім завдання було активувати маніпулятор ERA (European Robotic Arm — Європейська роботизована рука), який прикріплений до російського модуля "Наука" на МКС. У космосі Олег Артем'єв і Денис Матвєєв провели 6 годин і 37 хвилин, повідомляє SciTechDaily.
Під час виходу у відкритий космос російські космонавти виконали свої основні завдання: вони встановили та підключили зовнішній пульт управління маніпулятором ERA, 11-метрової роботизованої руки, яка встановлена на модулі "Наука". Також космонавти зняли захисні чохли з маніпулятора та встановили на модуль три поручні. Цей маніпулятор використовуватиметься для переміщення космонавтів і вантажів на російському сегменті МКС.
У космосі росіяни працювали в скафандрах "Орлан", створених ще в СРСР у 1970-х роках. Але Роскосмос продовжує проводити модифікацію цих скафандрів, і російські космонавти одягають їх під час всіх виходів у відкритий космос.
Артем'єв уже вчетверте побував у відкритому космосі, тоді як для Матвєєва це був перший раз. У 2022 році астронавти МКС уже вчетверте вийшли за межі станції, також це був 249-й вихід у відкритий космос для обслуговування та модернізації станції за весь час існування МКС.
Під час наступного виходу у відкритий космос, який запланований на 28 квітня, росіяни мають зняти теплове покриття з ERA, яке використовувалося для захисту маніпулятора під час запуску разом із модулем "Наука" в липні 2021 року.
Також заплановано перевірку працездатності "суглобів" роботизованої руки, а також космонавти перевірять здатність маніпулятора використовувати два пристрої для захоплення.
Маніпулятор ERA — це віддалено керований робот-маніпулятор, створений Європейським космічним агентством. Він спочатку був призначений обслуговування російської частини МКС.
Нагадуємо, що російський модуль "Наука" мало не пошкодив МКС після стикування. Через незапланований запуск двигунів відбулося усунення МКС.
Пізніше директор із польотів NASA заявив, що ситуація з МКС і російською "Наукою" була серйознішою, ніж повідомлялося. МКС відхилилася від курсу набагато більше.
Нагадуємо, що під час виходу у відкритий космос для обслуговування модуля "Наука", російські астронавти викинули в космос "літальну тарілку".
Якщо згадати про останні так звані досягнення Росії у сфері космосу, то Фокус писав про те, що не так із новим космодромом "Восточний", будівництво якого триває багато років.