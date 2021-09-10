Істина десь поруч. Астронавти на МКС викинули в космос "літаючу тарілку"

Російські астронавти під час 50-го виходу у відкритий космос встановили оснащення для модуля "Наука".

Другий раз за тиждень російські астронавти Олег Новицький та Петро Дубров покинули МКС, щоб почати прокладку кабелів для багатоцільового наукового модуля "Наука", повідомляє space.com

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Під час виходу в космос Новицький і Дубров сфотографували антени на вантажному кораблі "Прогрес", пристикованому до космічної станції, встановили чотири поручні, щоб полегшити рух під час майбутніх виходів, проклали мережевий кабель для передачі даних із операційного сегмента США для проведення експериментів поза новим модулем.

Після того, як мережевий кабель був підключений, астронавти не могли відразу вирішити, що робити з плоскою круглою кришкою кабельної котушки: викинути її або закріпити на поверхні модуля.

"Ця кришка має цікаву форму, ось звідки беруться історії про літаючі тарілки", — пожартували астронавти.

Фото: ISS

Було прийнято рішення тимчасово прибрати диск, а потім викинути його в кінці виходу у відкритий космос.

Потім Новицький і Дубров перейшли до прокладання додаткових кабелів, на цей раз для з'єднання телевізійних систем і ліній передачі даних між модулями "Наука" та "Зірка", а також для підключення автоматизованих систем стикування для майбутніх російських космічних кораблів, включаючи "Прогрес" і " Союз".

Потім астронавти встановили розгорнули два контейнери, які збиратимуть дані про будь-які фізичні або генетичні зміни бактерій, цвілі та інших мікроорганізмів після впливу на них космічного вакууму.

Фото: ISS

Новицький і Дубров провели у відкритому космосі 7 годині 25 хвилин.

Модуль "Наука" надасть російським астронавтам більше території для проведення наукових досліджень і служитиме стикувальним відсіком для виходів росіян у відкритий космос. У модулі також будуть додаткові приміщення для екіпажу і третій туалет для мешканців станції.

І для Новицького, і для Дуброва це був третій вихід у відкритий космос. В цілому це був 50-й запланований вихід російських космонавтів у відкритий космос. Загалом астронавти МКС виконали 243 виходи у відкритий космос для обслуговування орбітальної станції.