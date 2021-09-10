Истина где-то рядом. Астронавты на МКС выбросили в космос "летающую тарелку"

Российские астронавты во время 50-го выхода в открытый космос установили оснащение для модуля "Наука".

Второй раз за неделю российские астронавты Олег Новицкий и Петр Дубров покинули МКС, чтобы начать прокладку кабелей для многоцелевого научного модуля "Наука", сообщает space.com

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Во время выхода в космос Новицкий и Дубров сфотографировали антенны на грузовом корабле "Прогресс", пристыкованном к космической станции, установили четыре поручня, чтобы облегчить движения во время будущих выходов, проложили сетевой кабель для передачи данных из операционного сегмента США для проведения экспериментов вне нового модуля.

После того, как сетевой кабель был подключен астронавты не могли сразу решить, что делать с плоской круглой крышкой кабельной катушки: выбросить ее или закрепить на поверхности модуля.

"Эта крышка имеет интересную форму, вот откуда берутся истории о летающих тарелках", — пошутили астронавты.

Фото: NASA

Было принято решение временно убрать диск, а затем выбросить его в конце выхода в открытый космос.

Затем Новицкий и Дубров перешли к прокладке дополнительных кабелей, на этот раз для соединения телевизионных систем и линий передачи данных между модулями "Наука" и "Звезда", а также для подключения автоматизированных систем стыковки для будущих российских космических кораблей, включая "Прогресс" и "Союз".

Затем астронавты установили развернули два контейнера, которые будут собирать данные о любых физических или генетических изменениях бактерий, плесени и других микроорганизмов после воздействия на них космического вакуума.

Фото: NASA

Новицкий и Дубров провели в открытом космосе 7 часов 25 минут.

Модуль "Наука" предоставит российским астронавтам больше территории для проведения научных исследований и будет служить стыковочным отсеком для выходов россиян в открытый космос. В модуле также будут дополнительные помещения для экипажа и третий туалет для обитателей станции.

И для Новицкого, и для Дуброва, это был третий выход в открытый космос. В целом это был 50-й запланированный выход российских космонавтов в открытый космос. В общей сложности астронавты МКС выполнили 243 выхода в открытый космос для обслуживания орбитальной станции.