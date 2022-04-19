С протянутой рукой на орбите. Российские космонавты установили на МКС новый манипулятор

Ночью, 19 апреля, космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев установили и подключили внешний пульт управления 11-метровой роботизированной руки.

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Космонавты Роскосмоса начали 52-й выход в открытый космос вечером 18 апреля. Их задачей было активировать манипулятор ERA (European Robotic Arm – Европейская роботизированная рука), который прикреплен к российскому модулю "Наука" на МКС. В космосе Олег Артемьев и Денис Матвеев провели 6 часов и 37 минут, сообщает SciTechDaily.

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Во время выхода в открытый космос российские космонавты выполнили свои основные задачи: они установили и подключили внешний пульт управления манипулятором ERA, 11-метровой роботизированной руки, которая установлена на модуле "Наука". Также космонавты сняли защитные чехлы с манипулятора и установили на модуль три поручня. Этот манипулятор будет использоваться для перемещения космонавтов и грузов на российском сегменте МКС.

Фото: Роскосмос

В космосе россияне работали в скафандрах "Орлан", которые были созданы еще в СССР в 1970-х годах. Но Роскосмос продолжает проводить модификацию этих скафандров, и русские космонавты одевают их во время всех выходов в открытый космос.

Фото: Роскосмос

Артемьев уже в четвертый раз побывал в открытом космосе, в то время, как для Матвеева это был первый раз. В 2022 году астронавты МКС уже в четвертый раз вышли за переделы станции, также это был 249-й выход в открытый космос для обслуживания и модернизации станции за все время существования МКС.

Фото: Роскосмос

Во время следующего выхода в открытый космос, который запланирован на 28 апреля, россияне должны снять тепловое покрытие с ERA, которое использовалось для защиты манипулятора во время запуска вместе с модулем "Наука" в июле 2021 года.

Также запланирована проверка работоспособности "суставов" роботизированной руки, а также космонавты проверят способность манипулятора использовать два приспособления для захвата.

Манипулятор ERA — это удаленно управляемый робот-манипулятор, который был создан Европейским космическим агентством. Он изначально был предназначен для обслуживания российской части МКС.

[ + – ] Европейская роботизированная рука показана слева, прикреплена к модулю "Наука", запасные части показаны на рисунке справа, прикреплены к модулю "Рассвет" Фото: ESA

Напоминаем, что российский модуль "Наука" едва не повредил МКС после стыковки. Из-за незапланированного запуска двигателей произошло смещение МКС.

Позже директор по полетам NASA заявил, что ситуация с МКС и российской "Наукой" была серьезнее, чем сообщалось. МКС отклонилась от курса намного больше.

Напоминаем, что во время выхода в открытый космос для обслуживания модуля "Наука", российские астронавты выбросили в космос "летающую тарелку".

Если вспомнить о последних так называемых достижениях России в сфере космоса, то Фокус писал о том, что не так с новым космодромом "Восточный", строительство которого продолжается много лет.