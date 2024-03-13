Никола Тесла думал, что поймал сигнал от разумных инопланетян: что это было на самом деле

Ученый вспоминал, что эти сигналы его напугали, ведь в них было что-то загадочное.

Никола Тесла, который прославился своими работами в области переменного тока, был изобретателем, инженером-механиком и физиком из США. Однако никто не может быть прав на 100% и Никола Тесла также не раз ошибался, пишет IFLScience.

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Несмотря на свою новаторскую работу в области переменного тока, Тесла не верил в существование электронов. Ученый считал, что атомы являются самыми маленькими строительными блоками Вселенной. Также было время, когда Тесла считал, что зафиксировал космический луч, который движется со скоростью в 50 раз превышающей скорость света, хотя это невозможно. Но был еще один случай, когда Тесла думал, что уловил радиосигналы, которые прислали разумные инопланетяне.

Странный сигнал из космоса Тесла уловил на своем оборудовании в 1899 году. Вспоминая позже об этом случае, ученый писал, что это даже напугало его, ведь в этих сигналах было нечто загадочное сверхъестественное.

На своем оборудовании Тесла услышал звуковой сигнал, который напоминал гудки и звучал как "бип-бип-бип". Тесла писал, что сигнал имел периодический и упорядоченный характер и он не мог объяснить это известными ученому источниками. Хотя он предположил, что это могли быть электрические помехи, вызванные Солнцем, но отклонил версию.

В результате Тесла предположил, что он получил радиосигнал от разумных инопланетян, хотя и не мог расшифровать это послание. Ученый писал, что подумал о том, что он является первым человеком, получившим сигнал от представителей внеземной цивилизации. Тесла проводил исследование сигнала и даже планировал отправить ответ инопланетянам.

Конечно же ученый не получал никакого сигнала от внеземной цивилизации. Когда об этом случае стало известно, ученые предположили, что источник сигнала находится на Земле, поскольку он пришел на частоте, которую не пропускала ионосфера.

Но спустя более чем 100 лет после того, как Тесла обнаружил сигнал, группа ученых воссоздала устройство Теслы и обнаружила, что источник сигнала действительно прибыл с другой планеты. Ученые предположили, что эти сильные низкочастотные электромагнитные волны возникли в магнитосфере Юпитера.

Они выяснили, что эти волны действительно звучат на устройстве Теслы как гудки, и они могут проникать через ионосферу Земли в то время, когда Солнце имеет низкую активность. По словам ученых, Тесла оказался в нужном месте и в нужное время, чтобы обнаружить сигнал с другой планеты, хотя он и не принадлежал разумным инопланетянам.

Фокус уже писал о том, как в 1924 году ученые и правительство США заставили жителей страны соблюдать радиомолчание, чтобы можно было услышать радиосигнал от жителей Марса.

Также Фокус писал о том, что на борту космического аппарата NASA, который будет изучать спутник Юпитера, отправится в космос специальное послание для внеземной цивилизации.