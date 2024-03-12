Необычная история: 100 лет назад в США отключили радио, чтобы услышать жителей Марса

Жители США выключили радиоприемники, а ВМФ страны прислушивался к марсианам.

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Благодаря орбитам Земли и Марса две планеты приближаются друг к другу на относительно близкое расстояние каждые 26 месяцев. Но иногда планеты находится очень близко. Например, ближе всего за 60 тысяч лет Земля и Марс находились 21 год назад, когда их разделяло 55,7 млн км. В 1924 году две планеты находились почти на таком же расстоянии друг от друга. Тогда астрономы и правительство США воспользовались этой ситуацией и предприняли попытку поиска жизни на Марсе, пишет IFLScience.

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Американцы попытались поймать потенциальные радиосигналы, которые отправляют в космос представители внеземной цивилизации, которая, как предполагалось, может жить на Марсе.

Важно

Жизнь на Марсе могла появиться раньше, чем на Земле: мы все можем быть марсианами

Сейчас эта идея может показаться странной, ведь благодаря многочисленным наблюдениям, как с помощью телескопов, так и с помощью орбитальных зондов и марсоходов, известно, что на Марсе нет никакой внеземной цивилизации. Но в течение нескольких десятилетий до произошедшего прослушивания потенциальных марсиан 100 лет назад, ученые не были в этом так уверены.

Какое-то время астрономы предполагали, что на Марсе могут быть океаны из жидкой воды. Затем появилось предположение, что там могут быть водные каналы, хотя намного позже стало известно, что это просто оптическая иллюзия.

В конце 19 века астроном Персиваль Лоуэлл предположил, что обнаруженные каналы на Марсе являются признаком существования внеземной цивилизации на этой планете. То есть эти структуры могли создать марсиане и подобная идея очень заинтересовала широкую общественность.

Лоуэлл потратил значительную сумму своих денег, чтобы сфотографировать эти каналы в 1907 году, и таким образом он настаивал на том, что у него есть доказательства, что эти особенности на поверхности Марса были созданы марсианами. Но некоторые ученые не согласились с этой идеей, и сделанные Лоуэллом фотографии в конечном итоге способствовали дискредитации этой идеи.

Какое-то время астрономы предполагали, что на Марсе могут быть океаны из жидкой воды. Затем появилось предположение, что там могут быть водные каналы, хотя намного позже стало известно, что это просто оптическая иллюзия Фото: NASA/JPL

Только в 164 году астрономы наконец-то получили подтверждение, что никаких каналов на Марсе нет. Космический аппарат NASA "Маринер-4" сделал снимки поверхности Марса и подтвердил давно бытующее мнение, что каналы являются оптической иллюзией.

Но за 40 лет до этого многие люди верили, что на Красной планете могут жить разумные марсиане и с ними можно поговорить с помощью радиосвязи. Хотя эта идея не получила широкого распространения, и все больше наблюдений указывали на то, что на Марсе нет инопланетян, когда произошло сближение двух планет в 1924 году люди предприняли своей первый в истории настоящий поиск внеземных радиосигналов.

Правительство США попросило общественность соблюдать радиомолчание в течение первых пяти минут каждого часа в течение 36 часов 21-23 августа 1924 года, когда происходило сближение Земли и Марса.

В это время астрономы следили за Красной планетой, а правительство США потребовало, чтобы все аванпосты ВМФ приглушили свои радиоприемники, чтобы прослушивать любые потенциальные сообщения от марсиан.

Конечно же никто не получил никаких радиосигналов Марса, потому что их никто не мог отправить на Землю. Тем не менее, это была интересная и попытка найти внеземную цивилизацию еще 100 лет назад с помощью радиосигналов. Сейчас ученые также занимаются прослушиванием космоса с помощью высокотехнологичных радиотелескопов в надежде доказать, что мы не единственный разумный вид в галактике или даже во Вселенной.

Фокус уже писал о том, что новое исследование объяснило, почему инопланетяне никогда не смогут вырваться в космос. Ученые считают, что не все планеты отпускают свои цивилизации покорять космос, и для этого есть причины.