Незвичайна історія: 100 років тому у США вимкнули радіо, щоб почути жителів Марса

Жителі США вимкнули радіоприймачі, а ВМФ країни прислухався до марсіан.

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Завдяки орбітам Землі та Марса дві планети наближаються одна до одної на відносно близьку відстань кожні 26 місяців. Але іноді планети перебувають дуже близько. Наприклад, найближче за 60 тисяч років Земля і Марс перебували 21 рік тому, коли їх розділяло 55,7 млн км. У 1924 році дві планети перебували майже на такій самій відстані одна від одної. Тоді астрономи і уряд США скористалися цією ситуацією і зробили спробу пошуку життя на Марсі, пише IFLScience.

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Американці спробували зловити потенційні радіосигнали, які відправляють у космос представники позаземної цивілізації, яка, як передбачалося, може жити на Марсі.

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Життя на Марсі могло з'явитися раніше, ніж на Землі: ми всі можемо бути марсіанами

Нині ця ідея може здатися дивною, адже завдяки численним спостереженням, як за допомогою телескопів, так і за допомогою орбітальних зондів і марсоходів, відомо, що на Марсі немає жодної позаземної цивілізації. Але протягом кількох десятиліть до того, як 100 років тому відбулося прослуховування потенційних марсіан, вчені не були в цьому так упевнені.

Якийсь час астрономи припускали, що на Марсі можуть бути океани з рідкої води. Потім з'явилося припущення, що там можуть бути водні канали, хоча набагато пізніше стало відомо, що це просто оптична ілюзія.

Наприкінці 19 століття астроном Персіваль Лоуелл припустив, що виявлені канали на Марсі є ознакою існування позаземної цивілізації на цій планеті. Тобто ці структури могли створити марсіани і подібна ідея дуже зацікавила широку громадськість.

Лоуелл витратив значну суму своїх грошей, щоб сфотографувати ці канали в 1907 році, і в такий спосіб він наполягав на тому, що у нього є докази, що ці особливості на поверхні Марса були створені марсіанами. Але деякі вчені не погодилися з цією ідеєю, і зроблені Лоуеллом фотографії в кінцевому підсумку сприяли дискредитації цієї ідеї.

Якийсь час астрономи припускали, що на Марсі можуть бути океани з рідкої води. Потім з'явилося припущення, що там можуть бути водні канали, хоча набагато пізніше стало відомо, що це просто оптична ілюзія Фото: NASA/JPL

Тільки 164 року астрономи нарешті отримали підтвердження, що жодних каналів на Марсі немає. Космічний апарат NASA "Маринер-4" зробив знімки поверхні Марса і підтвердив давно існуючу думку, що канали є оптичною ілюзією.

Але за 40 років до цього багато людей вірили, що на Червоній планеті можуть жити розумні марсіани і з ними можна поговорити за допомогою радіозв'язку. Хоча ця ідея не набула широкого поширення, і дедалі більше спостережень вказували на те, що на Марсі немає інопланетян, коли відбулося зближення двох планет, у 1924 році люди зробили свій перший в історії справжній пошук позаземних радіосигналів.

Уряд США попросив громадськість дотримуватися радіомовчання протягом перших п'яти хвилин кожної години протягом 36 годин 21-23 серпня 1924 року, коли відбувалося зближення Землі та Марса.

У цей час астрономи стежили за Червоною планетою, а уряд США зажадав, щоб усі аванпости ВМФ приглушили свої радіоприймачі, щоб прослуховувати будь-які потенційні повідомлення від марсіан.

Звичайно ж ніхто не отримав жодних радіосигналів Марса, тому що їх ніхто не міг відправити на Землю. Тим не менш, це була цікава і спроба знайти позаземну цивілізацію ще 100 років тому за допомогою радіосигналів. Нині вчені також займаються прослуховуванням космосу за допомогою високотехнологічних радіотелескопів, сподіваючись довести, що ми не єдиний розумний вид у галактиці або навіть у Всесвіті.

Фокус уже писав про те, що нове дослідження пояснило, чому інопланетяни ніколи не зможуть вирватися в космос. Вчені вважають, що не всі планети відпускають свої цивілізації підкорювати космос, і для цього є причини.