Молчавшие годами вновь заговорят: создан пластырь, способный вернуть людям голос

Потеря возможности общаться изолирует миллионы людей, привнося серьезную долю одиночества в их жизнь. Но ученые стремятся положить этому конец, с помощью нового устройства.

Исследователи разработали маленький пластырь, который может стать переломным моментом для людей с нарушениями голоса, подарив им возможность снова говорить. Это может звучать, как что-то из научно-фантастического фильма, но он вполне настоящий и работает благодаря высокотехнологической интерпретации движений мышц горла, пишет ScienceAlert.

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Для его работы человеку необходимо всего лишь наклеить этот гибкий пластырь размером с крупную монету на кожу возле горла. На ощупь он напоминает резиновую перчатку и является водонепроницаемым. Когда человек с ним попытается заговорить, пластырь распознает движения мышц горла. Затем эти движения преобразуются в электрические сигналы. После этого алгоритм машинного обучения преобразует эти сигналы в слова и предложения. В итоге, все это воспроизведется вслух через динамик.

Несмотря на весь потенциал, текущая версия может произносить только заранее записанные фразы, что означает, что она не может воспроизвести все, что человек может пожелать сказать. Но при тестировании с такими фразами, как "счастливого Рождества" или "я люблю тебя", он точно передал сообщение в 95 % случаев, пока тестировщики передвигались по помещению, используя его.

Для тех, чьи голосовые связки повреждены, это может стать действенным и простым способом восстановить способность к общению, говорят ученые. Это устройство позволит многим людям, которые навсегда утратили возможность сказать своей второй половинке "я люблю тебя" вновь произнести эти заветные слова.

Конечно, у разработки есть свои особенности. Слова, которые производят одинаковые движения горлом, но звучат по-разному, могут сбить его с толку. Но поскольку мы обычно говорим предложениями, а не отдельными словами, устройство может использовать контекст, чтобы понять, что именно было сказано для более точного воспроизведения.

К сожалению, устройство еще не готово к поступлению на полки магазинов. Это прототип, и предстоит еще много работы, прежде чем его смогут использовать пациенты. Кроме того, необходимость предварительной записи предложений — это ограничение, которое его разработчики хотят преодолеть с помощью более продвинутого искусственного интеллекта.

Разработка ученых способна существенно повлиять на жизнь миллионов людей, особенно тех из них, которые в той или иной степени сталкиваются с серьезным нарушениями речевого аппарата. Хотя путь этого устройства от лабораторных исследований к реальному применению еще не завершен, будущее выглядит многообещающе в плане возвращения голоса тем, кто его потерял.

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