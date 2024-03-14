Ранняя пенсия и долгая жизнь: разгадана тайна наступления менопаузы у китов

Ученые наконец-то смогли разгадать биологическую загадку менопаузы, которая встречается лишь у людей и некоторых видов млекопитающих.

Большинство видов на Земле способны размножаться до тех пор, пока не умрут. Вероятно, таким образом эволюция максимизировала шансы животных передать свои гены следующему поколению. Однако у людей и некоторых видов млекопитающих наступает менопауза, и ученые долгое время не могли разгадать ее причины происхождения, пишет BBC.

С точки зрения эволюции, прекращение размножения на полпути жизни является биологической загадкой. Однако теперь исследователи считают, что смогли ее разгадать. По словам руководителя исследования, доктора Сэма Эллиса из Университета Эксетера, у некоторых видов китов эволюция, похоже, отдала предпочтение более длительной продолжительности жизни самок.

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Команда полагает, что менопауза наступает для того, чтобы матери и бабушки могли продолжать поддерживать свою семью и заботиться о ней еще долгое время после окончания репродуктивной жизни. По словам доктора Эллиса, результаты их с коллегами работы являются частью многолетних усилий по разгадке этой эволюционной загадки, которая долгое время оставалась непонятной для ученых.

В ходе исследования ученые сравнили продолжительность жизни 32 китов и обнаружили, что самки 5 видов, у которых наступает менопауза, жили примерно на 40 лет дольше других зубатых китов. К этим "климактерическим" видам относятся:

нарвалы;

белухи;

короткоплавниковые гринды;

ложные косатки;

косатки.

Авторы исследования полагают, что наступление менопаузы в действительности позволяет самкам проводить больше времени со своими потомками и внуками, что повышает выживаемость вида. У самок больше нет своего потомства, а значит, у них меньше ртов, которые нужно кормить. Например, в группах косаток более молодое поколение перенимает опыт у своих бабушек, а те защищают своих детей и внуков.

По словам профессора кафедры народонаселения и здравоохранения Лондонской школы гигиены и тропической медицины Ребекки Сир, которая не принимала участие в исследовании, результаты также могут означать, что менопауза у людей возникла для того, чтобы произвести на свет отзывчивых бабушек и уменьшить репродуктивную конкуренцию между поколениями. Однако эта теория потребует дополнительных исследований.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали четыре удивительно пугающих факта о косатках: учат языки и уважают бабушку.