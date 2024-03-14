"Культ кровавого зеркала" основал одну из первых империй в истории: что с ней было не так

Исследователи обнаружили жуткую находку под Пирамидой Пернатого змея, которая была частью города-государства Теотиуакан.

Крупнейший город-государство в Мезоамерике черпал свою силу из жуткой жажды человеческой крови и зеркал. Оба этих пристрастия смог удовлетворить острое как бритва вулканическое стекло, известное как обсидиан, пишет IFLScience.

Новый анализ жертвенного храма в доколумбовом городе Теотиуакан показал, что его жители были одержимы зеркалами и кровопролитием, а это, в свою очередь, привело к расширению империи.

Древний мегаполис появился на 1 тыс. лет раньше цивилизации ацтеков. Государство располагалось на территории современной центральной Мексики с 100 г. до н.э. по 800 г. н.э.

Как и во многих мезоамериканских культурах, правящая элита страдала от так называемого "комплекса отражающих поверхностей". Городская элита использовала пиритовые и обсидиановые зеркала, чтобы предсказывать будущее и общаться с богами.

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Согласно новому исследованию доктора Трентона Барнса из колледжа Уильямс, подобная одержимость зашла намного дальше, чем просто предсказания будущего. Она обернулась жуткими ритуалами, доказательства которых были найдены в Пирамиде Пернатого змея, которое является третьим по величине сооружением в древнем городе.

Ученые говорит, что храм украшали сотни монументальных скульптур, изображающих зеркала, из которых по легендам возникло божество Пернатый змей. На протяжении долго времени храм страдал от мародеров, но одна из его статуй все еще сохранила блестящие обсидиановые диски, заменявшие глаза божества.

"Предполагается, что сотни зеркал такого типа украшали фасад Пирамиды Пернатого змея. Когда к концу дня солнце клонилось к горизонту, обсидиановые глаза скульптур зажигались светом", — говорит Барнс.

Но храм предназначался не только для эффектных световых шоу. Под пирамидой археологи обнаружили скелеты около 200 человек, принесенных в жертву божеству. Исследователи назвали жуткую находку крупнейшим ритуальным убийством, когда-либо произошедшим в Мезоамерике.

Среди останков людей было обнаружено огромное количество обсидиановых лезвий и наконечников. По словам археологов, обсидиан использовался для ритуальных жертвоприношений. Таким образом древняя цивилизация определила прочную связь между зеркалами и кровью.

Барнс подчеркивает, что строительство пирамиды совпало со всплеском добычи обсидиана в Теотиуакане. Что дало материал не только для создания зеркал, но и оружия.

Также важно отметить, что найденные под пирамидой жертвы, видимо, были выходцами из других стран. Ученые полагают, что Пирамида Пернатого змея была построена для увеличения власти Теотиуакана, закрепляя военно-экспансионистскую и империалистическую идеологию.

Напомним, в центре Мехико нашли затерянную деревню, построенную 1500 лет назад. По словам руководителя раскопок Хуана Карлоса Кампос-Варелы, находка доказывает, что 1300 лет назад на островках внутри озера Тескоко уже находилось постоянное население.