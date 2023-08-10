"Редкое открытие": в центре Мехико нашли затерянную деревню, построенную 1500 лет назад (фото)

По словам руководителя раскопок Хуана Карлоса Кампос-Варелы, находка доказывает, что 1300 лет назад на островках внутри озера Тескоко уже находилось постоянное население.

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То, что осталось от древней мексиканской деревни, которая, по оценкам, была заселена между 450 и 650 годами нашей эры, обнаружили недалеко от центра Мехико. Об этом сообщает Live Science.

"Находка была неожиданной", — объяснил Хуан Карлос Кампос-Варела, археолог из Управления археологических раскопок Национального института истории и антропологии Мексики (INAH).

Руководитель раскопок добавил, что эта находка доказывает, что 1300 лет назад на островках внутри озера Тескоко, на котором основали Мехико (после осушения озера), уже находилось постоянное население. Эти люди использовали ресурсы озерной среды.

Кампос-Варела объяснил, что недавно раскопанное поселение, возможно, возникло в период, когда древний мегаполис Теотиуакан начал превращаться в сельскую местность. Прежде это был процветающий город в горном регионе современной центральной Мексики.

Обнаруженная деревня, возможно, была одним из нескольких небольших городков, которые обеспечивали себя за счет натурального хозяйства и рыболовства.

Новые открытия проливают свет на роль этих поселений в системе снабжения Теотиуакана.

"Это открытие редкое, потому что оно произошло в полностью урбанизированном контексте, где вероятность обнаружения археологических свидетельств, связанных с культурой Теотиуакана, была очень низкой", — объяснил археолог.

Археолог Франсиско Гонсалес Руль обнаружил первые следы этой деревни в 60-х годах во время строительных работ в мексиканской столице. По найденной керамике, Руль предположил, что жители были индивидуальными рыбаками и собирателями. И новые раскопки подтвердили это.

Жители Теотиуакана были художниками и ремесленниками

Среди предметов обнаружились ранее неизвестные архитектурные сооружения, такие как ямы для столбов, полы, каналы, артезианская скважина и керамика. Во время раскопок также нашли три человеческих захоронения со скелетами двух взрослых и ребенка.

Жители Теотиуакана были художниками и ремесленниками, сказал Майкл Смит, профессор археологии и директор Исследовательской лаборатории Теотиуакана в Университете штата Аризона.

"Чтобы украсить стены домов и храмов, использовались те же техники для фрескок, которые Микеланджело применял для росписи Сикстинской капеллы", — сообщил Смит.

По его словам, та же техника применялась для росписи керамических сосудов.

Напомним, что обнаруженный в немецком магазине похищенный артефакт майя вернули обратно.

Также сообщалось, что археологи нашли нечто новое на памятнике Окомтун в мексиканском штате Кампече.