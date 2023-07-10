Утерянное название города майя: археологи сделали новое открытие в Окомтуне
Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) сделали открытие на памятнике Окомтун в мексиканском штате Кампече. Используя самые современные технологии, исследователи смогли раскрыть тайны, скрытые в этом городе майя.
Окомтун, занимающий огромную территорию примерно 123,5 акра, датируется эпохой классического периода, между 250 и 1000 годами нашей эры. Однако с приближением 10 века нашей эры население начало уменьшаться, что в конце концов привело к упадку этого места, пишет HeritageDaily.
Этот досадный случай совпал с более распространенным упадком майя, бурным периодом, отмеченным упадком многочисленных городов по всей южной низменности.
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Во время тщательных обследований на месте археологи подтвердили существование многочисленных величественных сооружений. Среди этих удивительных архитектурных чудес — несколько пирамидальных сооружений высотой более 15 метров, просторные площади, удлиненные сооружения, расположенные в форме концентрических кругов, и даже остатки площадки для игры в мяч — популярного развлечения среди древних майя.
Особое внимание исследователей привлек 80-метровый прямоугольный акрополь, расположенный внутри этого архитектурного комплекса. Во время раскопок в северо-западной зоне обнаружена мегалитическая каменная глыба, украшенная сложными гравировками.
Этот необычайный артефакт, имеющий ширину 1,82 м, изначально был неотъемлемой частью монумента. На его поверхности выгравированы сцены и древние иероглифы майя.
После исследования иероглифического текста, внимание исследователей привлекла логограмма "челюсть", символизирующая "властелина" в письменности майя. Над этим важным символом переплетался ряд слогов, образовывавших слово "Маатц".
Хотя точное толкование этого термина остается предметом дальнейшего анализа, он потенциально намекает на обозначение правителя или вельможи. Кроме того, можно предположить, что термин "Маатц" относится либо к первоначальному названию Окомтуна, либо к альтернативному местоположению.
Практика перемещения памятников в регионе майя не была редкостью, о чем свидетельствуют подобные случаи, случавшиеся на других достопримечательностях, таких как Чактун, Коба, Калакмуль и Тикаль.
Во время раскопок вокруг каменной глыбы с гравировкой найдено множество подношений. Среди них выделяется тщательно вырезанная кость, превращенная в восьмиугольную. Кроме того, найдено двустороннее кремневое острие и немало керамических фрагментов.
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